Akiş GYO'nun 2018 konsolide geliri 396 milyon TL oldu

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) 2018 yılında konsolide olarak 396 milyon TL gelir elde etti.

Akiş GYO'dan yapılan açıklamada, Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO'nun 2018 yılı finansal sonuçları duyuruldu.

2018 yılında aktiflerini yüzde 31, öz kaynaklarını ise yüzde 45 büyütmeyi başaran Akiş GYO, konsolide olarak 396 milyon TL gelir elde etti.

Geçen yıl yaşanan döviz kuru dalgalanmaları ve perakende sektöründeki yapısal değişikliklere rağmen şirketin yüzde 100 sahibi olduğu Akbatı ve Akasya alışveriş merkezleri, başarılı performanslarını devam ettirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, 2018'in Türkiye’de özellikle ekonomik gündem açısından hareketli bir yıl olduğunu belirterek, kur dalgalanmalarının etkisinin yoğun olarak hissedildiği bir dönemi geride bıraktıklarını kaydetti.

Durusoy, "Özellikle perakende sektöründe yapısal değişikliklerin yaşandığı bir ortamda şirket olarak güçlü kurumsal yapımız ve stratejik planlamamızla bir yılı daha başarıyla tamamladık." ifadesini kullandı.

- "Akasya, ziyaretçilerine rakiplerinden farklı bir deneyim sunuyor"

Gökşin Durusoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2018, AVM’lerimizde vizyoner bakış açısıyla, global trendleri de göz önüne alarak farklılaşma çalışmalarını hızlandırdığımız bir yıl oldu. Alışveriş merkezlerimizin çekim ve deneyim merkezi olması oldukça yüksek doluluk oranlarıyla birleşince hem kiracılarımız hem de ziyaretçilerimiz tarafından olumlu geri dönüşler aldık. Esenyurt bölgesindeki konut satışlarının son 4 yılda oldukça artmış olmasının Akbatı’ya olumlu yansıdığını görüyoruz. Akasya ise mağaza karmasındaki Divan, Elbet, Overgame, Louie, Zuhal ve Tamirane gibi farklı konseptlere sahip yeme, içme ve eğlence mekanlarıyla ziyaretçilerine rakiplerinden farklı bir deneyim sunuyor."





- "Sadece şirketimize değil, ülkemizin geleceğine bir yatırım"

Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi Durusoy, 2017'de tamamlanan SAF GYO birleşmesinden elde edilen ayrılma hakkı hisselerinin satışını 2018 yılında tamamladıklarını belirterek, şirketin yüzde 17,39'luk hissesinin, aralarında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın da (EBRD) olduğu yabancı ve yerli kurumsal nitelikli yatırımcılara satıldığını bildirdi.

Bu işlemle EBRD'nin ilk kez Türkiye'de halka açık bir gayrimenkul yatırım ortaklığına yatırım yaptığına dikkati çeken Durusoy, "102 milyon TL'lik, yüzde 7,36’ya denk gelen hisse alımı gerçekleştirdi. Bu iş birliğini sadece şirketimize değil, aynı zamanda ülkemizin geleceğine de yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. EBRD'nin iş yaptığı ülkelerdeki tecrübelerinin Akiş GYO vizyonuyla birleşmesiyle gayrimenkul sektöründeki yerimizi daha da kuvvetlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Durusoy, yurt dışına açılma stratejileri doğrultusunda, Londra'nın Aldgate bölgesinde geliştirilen bir lüks konut projesine yatırım yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yurt dışında ortak olduğumuz ilk projenin altına imza atmış olduk. Projenin 2020 yılının sonunda tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu projenin tamamlanmasıyla şirket olarak karlı bir işi tamamlayacak olmamızın yanı sıra ülkemize döviz girdisi sağlayacağız. 2019 yılında dan AVM'lerimizdeki yüksek doluluk oranlarını koruyarak çekim ve deneyim merkezi sayısını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca, inşaatları devam eden üç Bağdat Caddesi projemizin bir kısmını devreye alarak gelirlerimizi artırmış olacağız."