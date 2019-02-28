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Akiş GYO 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) 2018 yılında konsolide olarak 396 milyon TL gelir oluşturdu.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:01
Akiş GYO 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) 2018 yılında konsolide olarak 396 milyon TL gelir oluşturdu. Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ.Gökşin Durusoy, "Kur dalgalanmaları ve perakende sektöründe yapısal değişikliklerin konuşulduğu bir ortamda güçlü kurumsal yapımız ve stratejik planlarımıza sayesinde bir yılı daha başarıyla tamamladık" dedi.



Akkök Holding’in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO 2018 yılı finansal sonuçları açıklandı. 2018 yılında aktiflerini yüzde 31, özkaynaklarını ise yüzde 45 büyütmeyi başaran Akiş GYO konsolide olarak 396 milyon TL gelir elde etti. 2018 yılında yaşanan döviz kuru dalgalanmaları ve perakende sektöründeki yapısal değişikliklere rağmen şirketin yüzde 100 sahibi olduğu Akbatı ve Akasya alışveriş merkezleri başarılı performanslarını devam ettirdi.



Şirketin 2018 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, "2018 yılı, Türkiye’de özellikle ekonomik gündem açısından hareketli bir yıl oldu. Kur dalgalanmalarının etkisinin yoğun olarak hissedildiği bir dönemi geride bıraktık. Özellikle perakende sektöründe yapısal değişikliklerin yaşandığı bir ortamda şirket olarak güçlü kurumsal yapımız ve stratejik planlamamızla bir yılı daha başarıyla tamamladık" dedi.



"Akasya ziyaretçilerine rakiplerinden farklı bir deneyim sunuyor"


Durusoy, sözlerine şöyle devam etti: "2018 yılı AVM’lerimizde vizyoner bakış açısıyla, global trendleri de göz önüne alarak farklılaşma çalışmalarını hızlandırdığımız bir yıl oldu. Alışveriş merkezlerimizin çekim ve deneyim merkezi olması oldukça yüksek doluluk oranlarıyla birleşince hem kiracılarımız hem de ziyaretçilerimiz tarafından olumlu geri dönüşler aldık. Esenyurt bölgesindeki konut satışlarının son dört yılda oldukça artmış olmasının Akbatı’ya olumlu yansıdığını görüyoruz. Akasya ise mağaza karmasındaki Divan, Elbet, Overgame, Louie, Zuhal ve Tamirane gibi farklı konseptlere sahip yeme-içme/eğlence mekanlarıyla ziyaretçilerine rakiplerinden farklı bir deneyim sunuyor".



"Sadece şirketimize değil, ülkemizin geleceğine bir yatırım"


2017’de tamamlanan SAF GYO birleşmesinden elde edilen ayrılma hakkı hisselerinin satışını 2018 yılında tamamladıklarını belirten Durusoy, "Şirketimizin yüzde 17,39’luk hissesi, aralarında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) da olduğu yabancı ve yerli kurumsal ve nitelikli yatırımcılara satıldı. Bu işlemle EBRD ilk kez Türkiye’de halka açık bir gayrimenkul yatırım ortaklığına yatırım yaparken, 102 milyon TL’lik, yüzde 7,36’ya denk gelen hisse alımı gerçekleştirdi. Bu iş birliğini sadece şirketimize değil, aynı zamanda ülkemizin geleceğine de yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. EBRD’nin iş yaptığı ülkelerdeki tecrübelerinin Akiş GYO vizyonuyla birleşmesiyle gayrimenkul sektöründeki yerimizi daha da kuvvetlendireceğiz" ifadelerini kullandı.



Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, "Öte yandan yurtdışına açılma stratejimiz doğrultusunda, Londra’nın Aldgate bölgesinde geliştirilen bir lüks konut projesine yatırım yaparak, yurtdışında ortak olduğumuz ilk projenin altına imza atmış olduk. Projenin 2020 yılının sonunda tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu projenin tamamlanmasıyla şirket olarak kârlı bir işi tamamlayacak olmamızın yanı sıra, ülkemize döviz girdisi sağlayacağız. 2019 yılında dan AVM’lerimizdeki yüksek doluluk oranlarını koruyarak, çekim ve deneyim merkezi sayısını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca inşaatları devam eden üç Bağdat Caddesi projemizin bir kısmını devreye alarak gelirlerimizi artırmış olacağız" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:01
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