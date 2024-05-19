Akırı Karha: Bitkinin bilinmeyen faydası ortaya çıktı! Çarşı pazar aranan bitki! Güzelleştiren 5 günlük detoks

Akırı Karha Bitkisinin Faydaları! Üdül Kahr güzelleştiren bitki

Bitki içeriğinde ginseng barındırır, bu sayede cilt sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Cilt sağlığını destekleyen üdül kahr bitkisi, cildi besler, cilt hücrelerini yeniler, cilt kırışıklıklarını önler, yaşlanmayı geciktirir. Sinir ve kas sisteminin çalışmasını sağlar.

Öksürüğü karşı çok faydalıdır. Bitkiyi kaynatıp içerisine az miktarda bal koyup tüketin. Günde 1-2 bardak tüketilmelidir. Düzenli tüketimde öksürükten eser kalmaz.

Ayrıca iyi bir balgam söktürücüdür. Akırı karhayı ıhlamur ile birlikte kaynatın ve tüketin. İsterseniz tatlandırmak için bal da katabilirsiniz. 1-2 bardak tüketin ve balgamın bittiğini fark edersiniz.

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Astım ve bronşite de iyi gelmektedir. Yine bitkiyi ıhlamur ile kaynatın ve tüketin. Kaynayınca içerisine bala katın ve katlandırın için.

Aşırı derece vücut kuvvetlendirici özelliği bulunmaktadır. Akırı karha bitkisini öğütün balla ya da kuvvet macunlarına katın tüketin. Günde 1-2 kez 1 tatlı kaşığı tüketilmesi yeterlidir.

Epilepsi hastalarına bu bitkiyi delin ve kolye yapın. Bu kolyeyi boyunlarında taşıdığı zaman nöbetlerinde çok sayıda azalma görülür.

Soğuk algınlığına da iyi gelmektedir.

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Akırı Karha Yağının Faydaları

Özellikle konuşamayan çocuklara düzenli olarak 3-4 damla dilinin altına damlatıldığı zaman kısa sürede konuşmaya başlayacaktır. Çok bilinen bir özelliğidir. Geç konuşan çocuklarda tedavi edici bir yöntemdir.

Sallanan dişler için diş etlerine uyguladığınız zaman dişlerin sallanmasını durdurur.

Selülit savar olarak bilinmektedir. Selülitlerin üzerine akırı karha yağını uygulayın ve üzerini bir streç yardımı yardımı ile kapatın. En az 1-2 saat bekletin. Düzenli kullanımda selülitlerden eser kalmaz.

Diğer bir özelliği ise felç hastalarına olmaktadır. Kısmı felç ya da tamamen felç olan kişilerde uygulandığı zaman fayda görülmektedir.

Yüz sürüldüğü zaman cildi güzelleştirir. Ayrıca cildi besler ve kırışıklıkları da azaltır. Cildi yeniler.

Romatizmalara da iyi geldiği bilinmektedir. Romatizma olan bölgelere sürün ve bekletin. Düzenli kullanımda romatizma ağrılarının azaldığını göreceksiniz.

Akırı Karha Yağının Yapımı

100 gram kadar bitki

2 su bardağı su

500 gram hakiki zeytinyağı

Bitkiyi robottan geçirin. Diğer malzemeleri ekleyin ve içerisinde su yok olana kadar yaklaşık 15 dakika kaynatın. Daha sonra ocaktan alın ve süzün soğumaya bırakın. Serin ve rutubet olmayan yerde muhafaza edin. Yağı soğuduktan sonra kullanabilirsiniz.

Güneşte yapmak isteyenler içerisine su eklemesin. Cam kavanoza koyun malzemeleri ve 40 gün boyunca güneşli bir yerde bekletin. 40 gün sonra süzün ve yağı kullanın.