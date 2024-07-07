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Teknoloji Akıncı'nın ''Gözde''si testi geçti!
Teknoloji

Akıncı'nın ''Gözde''si testi geçti!

Yeniakit Publisher
2024-07-07 14:05:00 - 2024-07-07 14:08:00

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Gözde Güdüm Kiti atış testini başarıyla tamamlandı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI TİHA'ya entegre edilen GÖZDE Güdüm Kiti atış testinin başarıyla tamamladığını açıkladı.

AKINCI TİHA, ASELSAN-TÜBİTAK SAGE ortaklığında geliştirilen GÖZDE güdüm kitiyle hedefi tam isabet vurdu.

Selçuk Bayraktar, test görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

GÖZDE 82

TÜBİTAK SAGE ile ortak olarak geliştirilen GÖZDE güdüm kiti, 500 lb. MK-82 genel maksat bombalarını ANS/KKS ve Lazer Arayıcı Başlıklı (LAB) güdümlü mühimmata dönüştürerek sabit ve yüksek hızlı hareketli hedeflerin hassas vurulmasını sağlar.


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