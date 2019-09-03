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Akıncı ve Lute üçüncü kez bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile 3 gün içerisinde 3’ncü kez bir araya geldi.

03 Eylül 2019 Salı 19:24
Akıncı ve Lute üçüncü kez bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile 3 gün içerisinde 3’ncü kez bir araya geldi.


KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile 3 gün içinde 3. kez bir kez daha bir araya geldi. Akıncı ve Lute’nin son görüşmesinin ardından basın açıklaması yapılmadı.


Görüşmeye dair Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı, referans kavramlarını tamamlama çalışmalarını sürdüren BM Genel Sekreteri Antonio Guerres’in geçici özel danışmanı Sayın Jane Holl Lute ile bugün de 1.5 saatlik bir görüşme yapmıştır. Cumhurbaşkanımız, devam eden çalışmalar kapsamında Sayın Lute ile yarın 11.45’te yeniden bir araya gelecektir” denildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 19:24
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