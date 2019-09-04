Akıncı ve Lute dördüncü kez bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile 4 gün içerisinde 4’üncü kez bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le müzakerelerin yeniden başlamasına olanak sağlayacak “referans şartları” için geçtiğimiz pazar gününden bu yana ayrı ayrı görüşmelerini sürdürüyor. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ve Lute bugün 4’üncü kez bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı, referans kavramlarını tamamlama çalışmalarını sürdüren BM Genel Sekreteri Antonio Guerres’in geçici özel danışmanı Sayın Jane Holl Lute ile bugün yaklaşık 1 saat süren yararlı bir görüşme daha yapmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Lute ile temasları bir süre daha devam edecektir. Bir sonraki görüşmenin zamanı kesinleştiğinde kamuoyuna duyurulacaktır” ifadeleri yer aldı.