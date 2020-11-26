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Gündem Akıncı Üssü davasında FETÖ'cü müptezellerden mahkeme heyetine açık tehdit!
Gündem

Akıncı Üssü davasında FETÖ'cü müptezellerden mahkeme heyetine açık tehdit!

Akıncı Üssü davasında FETÖ'cü hainlere ceza yağdı. Kararın açıklanmasının ardından müptezel teröristler, mahkeme heyetine açıkça tehditler savurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:38:00 - 2020-11-26 14:25:42

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada sanıklara yönelik hüküm açıklandı. Kanlı darbe girişiminde bulunan hainlere duruşmada ceza yağdı.

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen 4 sivil imam ve Ankara'yı bombalayan bazı pilotların da arasında bulunduğu 15 eski asker 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Bu sanıkların tamamı kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs suçlarından da 3 bin 901 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi.

Teröristlerden mahkeme heyetine tehdit

Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın açıkladığı hükümler sonrası, yargılanan darbecilerden mahkeme heyetine tehdit geldi.

Ceza alan darbeciler, yaptıklarından pişman olmadıklarını bir kez daha göstererek mahkeme heyetine şu tehditleri savurdu;

-Esas gülen son gülen olacak.

-Tekrar hesaplaşacağız.

-Gün gelecek sizinle yer değiştireceğiz.

-Başkan seninle ileride görüşeceğiz.

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Yorumlar

YÜKSEL KILIÇ DENİZLİK

Şu .......larına idam
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sizler de  

sizler de cehenneminize giderken bu milletle alcakca katlettiginiz sehitlerimizle onlarin sevgili aileleriyle goruseceksiniz KESIN!!!!
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