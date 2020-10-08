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Aktüel Akıncı Üssü davasında 475 sanığın yargılanmasına devam edildi
Aktüel

Akıncı Üssü davasında 475 sanığın yargılanmasına devam edildi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada TBMM'yi bombalayan pilotlardan eski yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, esasa ilişkin savunmasını tamamladı - Davada, esasa ilişkin savunmalarını yapmayan 7 sanık kaldı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 18:35:25 -
Akıncı Üssü davasında 475 sanığın yargılanmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davada, TBMM'yi bombalayan pilotlardan Akıncı'daki 4. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli eski hava pilot kurmay yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, dün başladığı esasa ilişkin savunmasını tamamladı.

Suçlamaları kabul etmeyen Balıkçı, hakkındaki delillerin usulüne uygun toplanmadığını, lehine olan delillere iddianamede yer verilmediğini öne sürdü.

Balıkçı'nın savunmasının ardından mahkeme, duruşmayı yarın devam etmek üzere tamamladı.

Yarınki celsede sanıklardan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk'ün savunma yapması bekleniyor.

Davada esasa ilişkin savunmalarını yapmayan Hüseyin Türk'ün de aralarında bulunduğu 7 sanık kaldı.

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