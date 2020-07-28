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Aktüel

Akıncı Üssü darbe girişimi davasında sanıkların talepleri alındı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 18:52:00 -
Akıncı Üssü darbe girişimi davasında sanıkların talepleri alındı

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya, sanıkların taleplerinin alınmasıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, tutuklu sanıkların ara karara yönelik tahliye ve dava dosyasına yeni delillerin dahil edilmesine ilişkin talepleri alındı.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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