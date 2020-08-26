Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapması beklenen eski tuğgeneral Bekir Ercan Van, 21 Ağustos'ta dilekçe yazarak "reddi heyet" talebinde bulunduğunu ve mahkemenin buna ilişkin bir karar almadığını belirtti.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray, duruşma savcısının görüşünü sorduktan sonra sanığın talebini yerinde görmediklerini bildirdi.

Sanık Van, Malatya'dan duruşmayı izlemek için geldiğini söylediği ailesinin mahkeme salonuna alınmasını ve bu yönde bir karar alınmasını istedi.

Başkan Giray ise yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında izleyici ve müştekilerin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kurulan ikinci salonda duruşmayı takip ettiklerini, duruşma salonuna görevi olmayan kimsenin alınmadığını hatırlattı.

Kısa müzakerenin ardından ara kararı açıklayan Başkan Giray, sanık yakınlarının SEGBİS vasıtasıyla diğer salonda duruşmayı izlediğini, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sanık yakınlarının duruşma salonuna alınma talebinin reddine karar verildiğini bildirdi.

Esasa ilişkin savunma yapmadan önce 104 sayfalık "reddi heyet" talebi bulunan dilekçeyi okuyacağını ifade eden Van, mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini öne sürerek heyetin dosyadan çekilmesini talep etti. Mahkemenin yargılama boyunca tevsi tahkikat taleplerini reddettiğini iddia eden Van, esasa ilişkin savunması için verilen 2 günlük sürenin de yeterli olmadığını savundu.

Sanık Van, 2012-2014 döneminde Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görevli olduğu dönem Suriye meselesiyle alakalı üst düzey generallerin katıldığı istihbari toplantı hakkında konuşacağını belirterek, bunun için duruşmanın kapalı görülmesi talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının görüşünün ardından ara kararı açıklayan Başkan Giray, sanığın talebinin duruşmanın konusuyla alakalı olmadığı ve devlet sırlarının ifşa edilmesinin yargılamaya bir şey katmayacağı gerekçesiyle talebi reddetti.

Sanık Van, Mahkeme Başkanı Selfet Giray, üye hakimler Ömer Ünal ve Erhan Karakaya'nın adil yargılama yapamayacağını ileri sürerek, reddi heyet talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, talebi yerinde görmeyerek istemi reddetti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

- 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

FETÖ'nün atama listesinde sözde "Adana Sıkıyönetim Komutanı" olarak gösterilen sanık Bekir Ercan Van'ın, darbe girişiminin başarısız olduğu anlaşılınca ABD Hava Harekat Merkezi'ne giderek ABD'ye sığınma talebinde bulunduğu tespit edilmişti.

Cumhuriyet savcısı, 21 Ocak'taki esasa ilişkin mütalaasında, sanık Van hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan 1, "Cumhurbaşkanına suikast" suçundan 1 ve 77 kişiyi "kasten öldürmek"ten 77 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etmişti.



Ayrıca Van'ın, 206 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 bin 120, 22 kişiyi "hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan 462, Korgeneral Zekai Aksakallı'ya yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçundan ise 15 yıl 9 aya kadar olmak üzere toplam 4 bin 597 yıl 9 aya kadar mahkumiyeti istenmişti.