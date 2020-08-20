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Aktüel Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
Aktüel

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Duruşmada, darbe girişimini Akıncı Üssü'nde sevk ve idare eden sivil imamlardan olduğu belirtilen Nurettin Oruç, esasa ilişkin savunma yaptı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 19:36:31 -
Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya sivil sanıklardan Nurettin Oruç'un esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, darbe girişimini Akıncı Üssü'nde sevk ve idare eden sivil imamlardan olduğu belirtilen Nurettin Oruç, esasa ilişkin savunma yaptı.

Sanık Oruç, gözaltı süreci ve cezaevinde yaşadıklarını anlattığı savunmasında, adil yargılanmadığını ve mahkemenin tarafsız olmadığını ileri sürdü.

Geçmişte Balıkesir ve Diyarbakır'da öğretmenlik yaptığını anlatan Oruç, 2014'ten sonra öğretmenliği bırakarak Ankara'ya taşındığını ve film şirketi kurarak 15 Temmuz darbe girişimine kadar bu alanda çalıştığını bildirdi.

Oruç, film sektöründeki faaliyetleri kapsamında daha önce yurt dışına gidip geldiğini, 2016'nın ilk aylarındaki ABD seyahatinin de bu kapsamda olduğunu, darbe planlamasıyla ilgisinin bulunmadığını savundu.

Darbe girişimini Akıncı Üssü'nde yöneten sivil sanıklardan olmakla suçlandığını hatırlatan Oruç, 15 Temmuz gecesi evinde olduğunu öne sürdü. Kahramankazan'a 16 Temmuz sabahı hayvancılık belgeseli çekmek üzere geldiğini iddia eden Oruç, burada gözaltına alınmasının ardından yargılanmaya başladığını belirtti.

FETÖ itirafçılarının kendisi hakkında verdiği ifadelerin basında adının yer almasından sonra gerçekleştiğini söyleyen Oruç, ifade içeriklerinin doğruyu yansıtmadığını ve örgütle bağının bulunmadığını savundu.

Oruç, olay günü kendisini Akıncı Üssü'nde gördüğünü söyleyen sanığın beyanını kabul etmediğini dile getirdi.

Davanın görülmesine yarın Oruç'un savunmasının alınmasıyla devam edilecek.

- Hayvancılık belgeseli için Kahramankazan'a gittiğini savunmuştu

"Sivil imam" olduğu belirtilen Nurettin Oruç, 3 Ağustos 2017'de ilk kez mahkemede savunma yapmış ve suçlamaları reddetmişti.

Akıncı Üssü'nün bulunduğu Kahramankazan ilçesinde çekmeyi planladıkları hayvancılık, hayvan kesimi ve törenlerde hayvan etlerinin pişirilmesine ilişkin belgeselden bahseden Oruç, "Kazan Ankara'ya çok yakın, hayvancılığı gelişmiş, dolayısıyla bunu şey yapalım istedik." diye konuşmuştu.

Akıncı Üssü 143. Filo'daki görüntü ve fotoğrafları gösterilen Oruç, fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını öne sürmüştü. Oruç, "Koridordaki bana kısmen benziyor ama ben değilim. Kabul etmiyorum. Ben orada değilim." savunmasını yapmıştı.

Davanın 21 Ocak 2019'da görülen duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, darbenin yöneticisi olmakla suçladığı "sivil imam" Oruç'un "Anayasal düzeni ihlal", "cumhurbaşkanına suikast" ve "kasten adam öldürme" suçlarından 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istemişti.

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