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Aktüel Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi
Aktüel

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Duruşmada, darbe girişimini Akıncı Üssü'nde sevk ve idare eden sivil imamlardan olduğu belirtilen Harun Biniş esasa ilişkin savunma yaptı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:42:45 -
Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya sivil sanıklardan Harun Biniş'in esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasında cezaevi şartlarından bahseden davanın sivil sanıklarından Biniş, yaşam koşullarının iyi olmadığını, teknik yetersizlikler nedeniyle de esasa ilişkin savunmasını hazırlarken zorluklar yaşadığını belirtti. Cezaevinde hak ihlallerine maruz kaldığını ifade eden Biniş, mahkeme heyetinin tarafsız olmadığını savundu. Mahkeme heyetinden bazı delillere ilişkin yeniden bilirkişi raporu alınması konusunda talepte bulunduğunu ancak taleplerinin kabul görmediğini aktaran Biniş, delillerin tam olarak toplanılmadan esas hakkındaki mütalaanın alındığını ileri sürdü. Mahkeme başkanının sanıkların çoğuna "Siz" diye, kendisine ise "Sen" diye hitap ettiğini söyleyen Biniş, kendisine psikolojik baskı yapıldığını iddia etti.

Biniş, savunmasına yarın da devam edecek.

- Akıncı'daki görüntülerini "montaj" diyerek kabul etmemişti

FETÖ'nün "sivil imamı" olduğu belirtilen Harun Biniş, 9 Temmuz 2018'de ilk kez hakim karşısına çıkmış ve darbe girişimiyle alakasının bulunmadığını iddia etmişti.

Biniş, soruşturma aşamasında kendisine gösterilen Akıncı Üssü'nde çekilen fotoğrafın "montaj" olduğunu ileri sürmüş, Ankara Çayyolu'nda bulunan villada darbe toplantılarına katıldığına dair itirafçı beyanlarını da kabul etmemişti.

Davanın 21 Ocak 2019'taki celsesinde esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, darbenin sivil yöneticilerinden olmakla suçlanan Biniş'in "anayasal düzeni ihlal", "cumhurbaşkanına suikast" ve "kasten adam öldürme" suçlarından 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istemişti.

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