AKINCI TİHA'nın kullanacağı yerli mühimmatlar belli oldu

AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ile Türk Silahlı Kuvvetleri, ilk kez insansız bir platformdan Mark serisi genel maksat bombalarını kullanabilecek. Bilindiği üzere; halihazırda güvenlik birimleri envanterinde bulunan ANKA ve Bayraktar TB2 tipi SİHA’lar, nispeten düşük faydalı yük kapasitelerine olmaları sebebi ile mini mühimmatları kullanabiliyorlar.

Bu sebepten ötürü Roketsan, L-UMTAS Füzesi üzerinden 22.5 kilogram ağırlığındaki MAM-L mühimmatını ve CİRİT Füzesi üzerinden ise 6.5 kilogram ağırlığındaki MAM-C mühimmatını geliştirdi. Türk SİHA’ları bu mühimmatlarla çok başarılı görevler icra ettiler ve adlarını muharebe sahasına altın harflerle yazdırdılar.

Ancak bu tip hafif mühimmatlar, bina ve mağara gibi nispeten dayanıklı hedeflere karşı yetersiz kalabiliyorlar. Bu sebepten ötürü özellikle Irak’ın Kuzeyi’ndeki zorlu taarruz görevleri, çoğunlukla halen F-16 ile F-4 tipi savaş uçakları tarafından gerçekleştiriliyor.

AKINCI’nın aktif olarak muharebe görevine başlamasıyla birlikte ise bu durumun değişmesi bekleniyor. Yaklaşık 1.5 ton mühimmat kapasitesine sahip olan AKINCI, hemen hemen bir savaş uçağı tarafından kullanılan bütün mühimmatları kullanabilecek. Böylelikle de F-16 ve F-4 tipi savaş uçaklarımızın gövde ömürlerinden tasarruf edeceğiz.

AKINCI TİHA'nın kullanacağı yerli mühimmatlar

SOM Seyir Füzesi

TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen ve Roketsan tarafından seri üretimi gerçekleştirilen SOM, Türkiye’nin ilk milli havadan atılan seyir füzesi (ALCM)’dir. Azami 250+ kilometre menzili bulunan SOM Seyir Füzesi, düşük radar kesit alanı ve hassas vuruş yeteneğine sahiptir.

Yaklaşık 600 kilogram ağırlığındaki SOM Füzesi; 4 metre uzunluğa, 230 kilogramlık harp başlığına ve gelişmiş güdüm ile navigasyon sistemlerine sahiptir. Şu ana kadar sadece F-16 ve F-4’lerde kullanılan SOM, AKINCI’nın gövde altı silah istasyonuna entegre edilebilmektedir.

TEBER Güdüm Kiti

Roketsan tarafından geliştirilen TEBER Lazer Güdüm Kiti, MK-81 ve MK-82 Genel Maksat Bombaları’na vuruş kabiliyetinin artırılması amacıyla entegre edilen bir lazer güdüm kitidir

TEBER, Genel Maksat Bombaları’nı Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB), Küresel Konumlama Sistemi (KKS) ve yarı aktif Lazer Arayıcı Başlığı (LAB) kullanarak akıllı bir silah sistemi hâline getirmektedir.

Burun kısmına istenildiği zaman takılabilen yarı aktif LAB ile silah sistemine hareketli hedefler karşısında hassas vuruş kabiliyeti kazandıran TEBER’in, LAB bölümüne yaklaşma sensörü ekleme seçeneği de mevcuttur.

Hassas Güdüm Kiti (HGK)

HGK-82 mevcut 500 lb Mk-82 genel maksat bombalarını KKS/ANS güdüm sistemi ile havadan karaya akıllı ve hassas vuruş kabiliyetine sahip mühimmata çeviren, BRU 57 adaptörü ile çoklu atılabilen güdüm kitidir. HGK-82, 25+ kilometre menzile sahiptir.

MAM-T, MAM-L ve MAM-C

Türkiye’nin güdümlü mühimmat üssü Roketsan, halihazırda Türk Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) tek mühimmat tedarikçisi konumunda bulunuyor. Roketsan, SİHA platformlarının düşük ağırlıklı ve yüksek etkili mühimmat ihtiyacını karşılamak amacıyla ilk olarak L-UMTAS üzerinden MAM-L’yi geliştirdi. Roketsan, sonrasında ise daha küçük hedefler için CİRİT Füzesi üzerinden MAM-C Mini Akıllı Mühimmat’ını geliştirdi.

Muharebe sahasında SİHA platformları tarafından ihtiyaç duyulan daha büyük harp başlığına sahip mühimmatları geliştirmek için çalışmalarına başlayan Roketsan, bu kapsamda TEBER Lazer Güdüm Kiti üzerinden MAM-T mühimmatını geliştirdi.

UMTAS, L-LUMTAS ve CİRİT

AKINCI, Anti-Tank ve Anti-Personel gibi nispeten hafif mühimmatların gerektiği görevler esnasında Roketsan tarafından geliştirilen UMTAS, L-UMTAS ve CİRİT Füzelerini kullanabilecek.

Mark Serisi Genel Maksat Bombaları

Mark serisi genel maksat bombaları; MK-81, MK-82, MK-83 ve MK-84 olmak üzere dört ana çeşitten oluşan hava-yer mühimmatlarıdır. Bu bombalar, çeşitli tiplerde güdüm kiti entegrasyonu ile akıllı hale getirilebilmektedir.

Nüfuz Edici Bomba (NEB)

SaGe tarafından geliştirilen ve MKE tarafından üretilen Nüfuz Edici Bomba (NEB), yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanan, “Ardışık Delici Harp Başlığı” teknolojisine sahip, Türkiye’de geliştirilen ilk beton delici mühimmattır. NEB’in dış geometrisi, güdüm kiti arayüzleri, kütle, kütle merkezi ve eylemsizlik özellikleri MK-84 (2000 lb.) Genel Maksat Bombası (GMB) ile benzerdir.

GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN Hava Hava Füzeleri

- BOZDOĞAN Görüş İçi Hava Hava Füzesi (WVRAAM)

BOZDOĞAN, ABD üretimi AIM-9X’in muadili olan Görüş İçi Hava Hava Füzesi’dir. Mükemmel Nişan Hattı Sapma (off-boresight ) açısı sağlayan yüksek çözünürlüklü Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) Arayıcı Başlığa sahip olan BOZDOĞAN, elektronik harbe karşı dayanıklı yapıdadır. Yaklaşık 25 kilometre menzile sahip olan füze, ses hızının 3 katı hıza (Mach 3) ulaşabilmektedir ve vektör kontrolü sayesinde yüksek manevra yeteneğine sahiptir. IIR başlığı sayesinde, seyir füzelerine dahi etki edebilecek şekilde geliştirilmiştir.

TÜBİTAK-SAGE ve 401’inci Test Filo Komutanlığı iş birliği ile Nisan 2019’da çırpıntı (flutter) testleri başlatılan BOZDOĞAN’ın; Kasım 2019’da yerdeki F-16 kanadından test atışı gerçekleştirilmiş ve 4 kilometre yükseklikteki yüksek hızlı insansız hava aracını başarıyla imha etmiştir. BOZDOĞAN’ın testlerinin 2020 yılında tamamlanması ve Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan AIM-9 Sidewinder Füzelerinin yerini alması planlanmaktadır.

- GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi (BVRAAM)

GÖKDOĞAN, ABD üretimi AIM-120 AMRAAM’ın muadili olan Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi’dir. Katı hal tasarımlı Aktif Radar (AR) Arayıcı Başlığı bulunan GÖKDOĞAN; at-unut, birden fazla hedefe kilitlene bilme, atış sonrası kilitlenebilme ve her açıdan atış yeteneklerine sahiptir. Elektronik harbe karşı dayanıklı olan füze, karıştırma kaynağına güdümlenebilmektedir. Yaklaşık 65 kilometre menzile sahip olan füze, veri bağı sayesinde hedef güncellemesi yapabilmektedir.

BOZDOĞAN Görüş İçi Hava Hava Füzesi ile paralel olarak geliştirilen GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi’nin, 2021 yılında envantere alınması planlanmaktadır.

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