AKINCI TİHA'dan gururlandıran başarı!

BAYKAR Teknoloji, resmi Twitter hesabından Bayraktar AKINCI TİHA'dan ROKETSAN tarafından Mk-82 tipi 500 lb genel maksat bombaları için geliştirilen TEBER-82 güdüm kiti ile ilk defa test atışı yapıldığını duyurdu. Test atışında AKINCI PT-3 (3. Prototip) ile su üstü temsili hedefe TEBER-82 ile atış yapıldı.

TEBER-82 ile test edilen bir diğer İnsansız Hava Aracı ise TUSAŞ tarafından gelişririlen AKSGUNGUR’dur. Eylül 2020’de AKSUNGUR’dan TEBER-82 ile test atışı icra edilmişti.

TEBER-82 ile test edilen AKINCI TİHA, daha önceden MAM-L, MAM-T, MAM-C ve TUBİTAK SAGE tarafından Mk-84 tipi 2000 lb genel maksat bombaları için geliştirilen HGK-84 ile test edilmişti. AKINCI, mühimmat konusunda Hava-Yer mühimmatlarından Hava-Hava füzelerine varıncaya kadar birçok farklı seçeneğe sahip olacak.

Akıncı TİHA’nın katıldığı ilk büyük operasyon Pençe-Kilit oldu

18 Nisan 2022 tarihinde Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu, BAYKAR tarafından geliştirilen Akıncı’nın katıldığı ilk büyük operasyon oldu. Gelişmeyi BAYKAR Teknoloji Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu. Paylaşımda, "Bayraktar Akıncı TİHA ve Bayraktar TB2 SİHA Pençe Kilit Operasyonu’nda 7/24 görevde" ifadelerine yer verildi.

TEBER Güdüm Kiti

TEBER, MK-81 ve MK-82 genel maksat bombalarına vuruş kabiliyetinin artırılması amacıyla entegre edilen bir lazer güdüm kitidir. TEBER, genel maksat bombalarını Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB), Küresel Konumlama Sistemi (KKS) ve Yarı Aktif Lazer Arayıcı Başlığı (LAB) kullanarak akıllı bir silah sistemi haline getirir.

TEBER kuyruk bölümü, hassas güdüm sağlayacak Ataletsel Ölçü Birimi (AÖB) ve Küresel Konumlama Sisteminden (KKS) oluşmakta olup, sahada kullanıcı tarafından çok hızlı bir şekilde bombaya entegre edilebilmektedir. Bomba gövdesi üzerinde bulunan gömlekler, stabilite ve kaldırma kuvveti sağlamasının yanı sıra, terminal güdüm safhasında da yüksek manevra kabiliyeti sağlamaktadır.

TEBER’in modüler tasarımı, ekonomik ve yenilikçi özellikler sağlamaktadır. Bombaların burun kısmına istenildiği zaman takılabilen yarı aktif Lazer Arayıcı Başlık (LAB), silah sistemine hareketli hedefler karşısında hassas vuruş kabiliyeti kazandırmaktadır. Lazer Arayıcı Başlık (LAB) bölümüne ayrıca yaklaşma sensörü ekleme seçeneği de mevcuttur. Ayrıca, kuyruk bölümü entegre edildiği bombaları tanıyabilme özelliği ile lojistik açıdan kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır.