Akıncı ile Anastasiadis bir araya geliyor
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis 26 Ekim'de bir araya gelecek.19 Ekim 2018 Cuma 00:27
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in 26 Ekim'de ara bölgede bir araya geleceği öğrenildi.
BM ev sahipliği yapacak
Birleşmiş Milletler Barış Gücü Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmeye BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ev sahipliği yapacak.
Görüşme, ara bölgedeki BM Misyon Şefi'nin ikametgahında gerçekleştirilecek.
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