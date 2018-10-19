Akıncı ile Anastasiadis bir araya geliyor

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in 26 Ekim'de ara bölgede bir araya geleceği öğrenildi.

BM ev sahipliği yapacak

Birleşmiş Milletler Barış Gücü Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmeye BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ev sahipliği yapacak.

Görüşme, ara bölgedeki BM Misyon Şefi'nin ikametgahında gerçekleştirilecek.