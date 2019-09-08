Akıncı İHA'dan gururlandıran görüntü
Terör operasyonlarında Mehmetçik'e büyük kolaylıklar sağlayan ve teröristlerin korkulu rüyası haline gelen milli İHA'ların sonuncusu olan Akıncı İHA'nın tam güç motor yer testi gerçekleştirildi.08 Eylül 2019 Pazar 13:07
Geliştirdiği İHA'larla Türkiye'nin gücüne güç katan Baykar Makine'nin son İHA'sı Akıncı'nın tam güç motor yer testi yapıldı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın tam güç motor yer testini paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı'nın test aşamasının videosunu ve yapılan çalışmalara dair fotoğraflar paylaşan Bayraktar, "Bayraktar Akıncı tam güç motor yer testi" ifadesini kullandı.
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