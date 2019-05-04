0553 313 94 23

‘Akıncı İHA’ gün sayıyor

TİM tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası, savunma sanayiinin önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:54
‘Akıncı İHA’ gün sayıyor

 Buğra Kardan 

Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası, savunma sanayiinin önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Geniş katılımlı etkinlikte söz alan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı İnsansız Hava Aracı’nı geliştirme faaliyetlerinin devam ettiğine dikkat çekerek, “5 buçuk tonluk bir uçak. Daha stratejik görevler yapabilme özelliğine sahip. İnşallah ilk uçuşu da 3-4 ay sonra gerçekleşecek” dedi.

 Bayraktar, insansız savaş uçağı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

‘Sıra dışı düşünme’ çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de inovatif fikir ve projelerin önemini vurguladı. Şu aşamada araştırmak; önemli girişimlerde bulunmak gerektiğini dile getiren Demir, gençlere ise şöyle seslendi: “Türkiye’nin geleceği gençlerde. Sizleri sıra dışı düşünmeye, bazen itiraz etmeye, sorgulamaya davet ediyoruz. Bizler başta olmak üzere sorgulayın. Fikirlerinizi bekliyoruz. Gençler dip dalga. Bu dip dalgayı bekliyoruz. Tıkanmışlığı aşmak için çeşitli yöntemler, kanallar geliştirmek zorundayız. Bu konuda da bizlere yol gösterin. Fikri olan bir arkadaşımız tıkanmış hissediyorsa, bunu açamıyorsak, bunu her türlü şekilde gerçekleştirilmesi, önünüzü açmamız lazım.

“AR-GE’ye 1 milyar dolar harcıyoruz”

Savunma sanayii firmalarının yöneticileri, Türkiye İnovasyon Haftası’nda yatırımları ve projeleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil: “TUSAŞ olarak yılda yaklaşık 1 milyar dolar Ar-Ge’ye para harcıyoruz. Önümüzdeki 10 yıl boyunca artarak devam edecek. Yılda bin mühendis işe alıyoruz, 3 bin 600 mühendisimiz var. 10 bin mühendise gidiyoruz.

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün: “ASELSAN yaptığı yatırımlarla açık ara birinci. Şirketimizin yaklaşık 4 bin Ar-Ge personeli var. Geçen yıl 474 milyon dolar Ar-Ge harcaması yapıldı. Geçen sene 54 üniversite ile çalıştık ve 126 proje 154,2 milyon dolar destek sağladık.

HAVELSAN Genel Müdürü Hamdi Atalay: “Yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, otonom sistemler, yeni nesil haberleşme 5G teknolojileri, siber güvenlik üzerinde çalışıyoruz.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:54
  1. Ticaret Bakanlığı
  2. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
  3. Türkiye İnovasyon Haftası
  4. savunma sanayii
  5. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar
  6. Akıncı İnsansız Hava Aracı
  7. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
  8. TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil
  9. ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün
  10. HAVELSAN Genel Müdürü Hamdi Atalay
  11. Yapay zeka

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İDDMİB ihracat ile yıldızlaşan üyelerini ödüllendirdi
    1. İDDMİB ihracat ile yıldızlaşan..
    2. BKM yeni kampanyasıyla dolandırıcılara..
    3. Vücuttaki nem kaybına dikkat
    4. Galatasaray’ın bu sezon derbi..
    5. TOKİ 50 bin konut kura çekilişi ne..
    6. Dumlupınar’da öğrencilere giyim yardımı
    7. ‘Akıncı İHA’ gün sayıyor
    8. Genç çiftçilere 229 bin adet adaçayı..
    9. GÜNCELLEME - Gazze'de gerginlik..
    10. (Özel) Bursa’da davulcular Ramazan’a..
    11. İdrar kaçırmaya çözüm bulundu!
    12. Giresun’da 200 yıllık taşhan restore..
    13. İttifak Holding’e 2019’da yeni soluk
    14. Jandarma kaçak avcılara göz açtırmıyor
    15. Bozuk dişler iş hayatını olumsuz..
    16. 4 bin çiftçi ailesine devlet desteği
    17. Başarılı öğrenciler ödüllendirildi
    18. Fiyat artışları frene bastı
    19. Galatasaray ile Beşiktaş 345. randevuda
    20. Aslanapa’da bisiklet ve bahar şenliği..
    21. Her şey ‘insan’ için! Trafik güvenliği..
    22. Yaz ayında göz kapak problemlerine..
    23. Ciro 2 buçuk milyar doları geçti!..
    24. Kırkağaç Halk Eğitim Merkezinin..
    25. Fırsatçılara göz açtırılmayacak
    26. Eski hakim FETÖ ablası çıktı
    27. Caminin çatısında mahsur kalan..
    28. 2019 yılı 1. İl Ekonomi Toplantısı,..
    29. İTO’nun girişimcilik merkezine büyük..
    30. Kapadokya Üniversitesi öğretim ve..
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener o iki ismin istifasını istedi
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener o iki ismin istifasını istedi
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı

    Günün Karikatürü

    04 Mayıs 2019
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar