‘Akıncı İHA’ gün sayıyor

Buğra Kardan

Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası, savunma sanayiinin önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Geniş katılımlı etkinlikte söz alan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı İnsansız Hava Aracı’nı geliştirme faaliyetlerinin devam ettiğine dikkat çekerek, “5 buçuk tonluk bir uçak. Daha stratejik görevler yapabilme özelliğine sahip. İnşallah ilk uçuşu da 3-4 ay sonra gerçekleşecek” dedi.

Bayraktar, insansız savaş uçağı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

‘Sıra dışı düşünme’ çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de inovatif fikir ve projelerin önemini vurguladı. Şu aşamada araştırmak; önemli girişimlerde bulunmak gerektiğini dile getiren Demir, gençlere ise şöyle seslendi: “Türkiye’nin geleceği gençlerde. Sizleri sıra dışı düşünmeye, bazen itiraz etmeye, sorgulamaya davet ediyoruz. Bizler başta olmak üzere sorgulayın. Fikirlerinizi bekliyoruz. Gençler dip dalga. Bu dip dalgayı bekliyoruz. Tıkanmışlığı aşmak için çeşitli yöntemler, kanallar geliştirmek zorundayız. Bu konuda da bizlere yol gösterin. Fikri olan bir arkadaşımız tıkanmış hissediyorsa, bunu açamıyorsak, bunu her türlü şekilde gerçekleştirilmesi, önünüzü açmamız lazım.”

“AR-GE’ye 1 milyar dolar harcıyoruz”

Savunma sanayii firmalarının yöneticileri, Türkiye İnovasyon Haftası’nda yatırımları ve projeleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil: “TUSAŞ olarak yılda yaklaşık 1 milyar dolar Ar-Ge’ye para harcıyoruz. Önümüzdeki 10 yıl boyunca artarak devam edecek. Yılda bin mühendis işe alıyoruz, 3 bin 600 mühendisimiz var. 10 bin mühendise gidiyoruz.”

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün: “ASELSAN yaptığı yatırımlarla açık ara birinci. Şirketimizin yaklaşık 4 bin Ar-Ge personeli var. Geçen yıl 474 milyon dolar Ar-Ge harcaması yapıldı. Geçen sene 54 üniversite ile çalıştık ve 126 proje 154,2 milyon dolar destek sağladık.”

HAVELSAN Genel Müdürü Hamdi Atalay: “Yapay zeka, büyük veri, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, otonom sistemler, yeni nesil haberleşme 5G teknolojileri, siber güvenlik üzerinde çalışıyoruz.”