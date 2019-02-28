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Akıncı İHA dünyaca ünlü yayında... Özellikleriyle tüm dünyanın dikkatini çekti

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yayınlanan Akıncı İHA infografiği, askeri teknolojiyle ilgili yayınlar yapan dünyaca ünlü Jane's dergisinin Twitter hesabından paylaşıldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 06:13
Akıncı İHA dünyaca ünlü yayında... Özellikleriyle tüm dünyanın dikkatini çekti

Türkiye'ye insansız hava aracı teknolojilerinde sınıf atlatacak taarruzi İHAAkıncı üretimi, askeri teknoloji konusunda yayınlar yapan kuruluşlar tarafından da yakından takip ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yayınlanan Akıncı İHA infografiği, büyük ilgi toplamıştı.

ABD merkezli aylık askeri strateji ve teknolojisi dergisi Jane's, bugün Akıncı İHA infografiğini resmi Twitter hesabında paylaşıldı.

Akıncı İHA'nın özellikleri

Akıncı İHA Projesi kapsamında 40.000 fitte 24 saat havada kalış süresi, 4.5 ton ağırlığında, 900 kg faydalı yük, 450 kg dahili faydalı yük taşıyabilecek. Kanat açıklığı 20 metre olan, Milli Elektronik Destek Podu, Milli AESA Radarı, Milli Görüş Hattı ve Uydu Haberleşme sistemi ile donatılacak olan AKINCI, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ / TEI tarafından geliştirilen PD 220 motoru ile havalanması hedefleniyor.

Türkiye’nin bu sınıfta İHA geliştiren 3 ülkeden biri olacağı belirtilen projede AKINCI’nın MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabileceği aktarıldı.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 06:52
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