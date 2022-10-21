3 ülkeye Akıncı desteği
Selçuk Bayraktar öncülüğünde yürütülen Akıncı TİHA 6. Eğitim Dönemi tamamlandı. Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı kursiyerler eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Akıncı ile milletlerine hizmet edecek.
Selçuk Bayraktar öncülüğünde yürütülen Akıncı TİHA 6. Eğitim Dönemi tamamlandı. Bayraktar sosyal medya hesabında şu sözlerle tebrik mesajı yayınladı:
Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak #AKINCI ile milletlerine hizmet edecek Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı kursiyerlerimizi tebrik ederiz. Hayırlı olsun…