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Teknoloji 3 ülkeye Akıncı desteği
Teknoloji

3 ülkeye Akıncı desteği

Selçuk Bayraktar öncülüğünde yürütülen Akıncı TİHA 6. Eğitim Dönemi tamamlandı. Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı kursiyerler eğitimlerini başarıyla tamamlayarak Akıncı ile milletlerine hizmet edecek.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 22:24:00 - 2022-10-21 22:28:21
3 ülkeye Akıncı desteği

Selçuk Bayraktar öncülüğünde yürütülen Akıncı TİHA 6. Eğitim Dönemi tamamlandı. Bayraktar sosyal medya hesabında şu sözlerle tebrik mesajı yayınladı:

Eğitimlerini başarıyla tamamlayarak #AKINCI ile milletlerine hizmet edecek Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı kursiyerlerimizi tebrik ederiz. Hayırlı olsun… 

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