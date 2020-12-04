AKINCI DAVASI SANIKLARI CEZASIZ KALMADI: Vurulması için Polis Havacılık Dairesi Başkanlığını işaretleyen pilot Mustafa Azimetli

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın sanıklarının güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan eylemleri cezası kalmadı.

Akıncı Üssü'nden 15 Temmuz gecesi "Aslan 1" koduyla havalanarak Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesini vurulması için lazer poduyla işaretleyen eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli, darbe girişiminden kısa süre önce 143. Filo Komutanlığına getirildi.

Darbe girişiminden sonra yakalanan Azimetli, gözaltındayken el yazısıyla kaleme aldığı itirafında, örgüt üyesi olduğunu anlattı.



Azimetli, savcılık sorgusunda ise FETÖ'cü olmadığını öne sürdü, ancak girişime katıldığını, darbeye hazırlık toplantılarında yer aldığını kabul etti.

26 Temmuz 2016'da avukatı eşliğinde verdiği savcılık ifadesinde Havacılık Dairesi Başkanlığının vurulma anını anlatan Azimetli, hangardan çıkarılan 2 helikopteri görüp atış yapmaya karar verdiklerini, kendisinin bulunduğu birinci uçaktan hedefin işaretlendiğini, ikinci uçağın ise bombayı bıraktığını söyledi.

Meclis'i vuracak pilotlara havada hedef tarifi de yapan Azimetli, girişimden haberdar olduğunu, Akıncı Üssü eski harekat komutanı albay Ahmet Özçetin'in darbe yapılacağını kendilerine bildirdiğini itiraf etti.

- "O gün filo benim değildi"

Mahkemede 11 Eylül 2017'de yaptığı savunmada üzerine atılı suçu reddeden Azimetli, "O gün filo benim değildi, silahlı kişilerce işgal altındaydı. Bir süre sonra komutam kalmadı. O gün ne hukuken ne fiilen ben filo komutanı değildim. Çünkü filom, fiilen ele geçirilmişti ve emir komuta vereceğim kimse yoktu." dedi.

Telsiz görüşmelerinin yer aldığı kayıtları inkar eden Azimetli, darbeye teşebbüs eyleminden önceden haberdar olmadığını öne sürdü.

Mustafa Azimetli, esasa ilişkin mütalaaya karşı verdiği savunmada ise kontrol kulesi ile pilotlar arasındaki telsiz konuşmalarının yapay zeka kullanılarak hazırlanmış olabileceğini iddia etti.

Azimetli, yargılama sonucunda, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast girişimi" ve 77 kişinin şehit edilmesi suçlarından sorumlu tutularak 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mustafa Azimetli ayrıca, 198 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs", 22 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve bir kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

İddianameye göre, 15 temmuz gecesi saat 23.18'de F-16 kullanan şüpheliler Mustafa Azimetli ile Ekrem Aydoğdu, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığını lazer poduyla işaretledi. Pilot üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan ile uçan şüpheli pilot Ertan Koral da buraya bir GBU-10 bombası attı.

Bombalama sonucu 7 kişi şehit oldu, 5 kişi yaralandı, Havacılık Daire Başkanlığında 40 milyon lira zarar meydana geldi.