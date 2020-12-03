AKINCI DAVASI SANIKLARI CEZASIZ KALMADI: Uçaklara bombalanacak noktaları bildiren eski yüzbaşı Ahmet Tosun

ANKARA (AA) - BARIŞ KILIÇ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki faaliyetlere ilişkin davanın sanıklarının eylemleri cezasız kalmadı.

Akıncı Üssü davası dosyasındaki bilgilere göre, bu sanıklardan eski yüzbaşı Ahmet Tosun, darbe girişiminden iki gün önce üssün o dönemki komutanı eski tuğgeneral Hakan Evrim ile Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'ne gitti. Tosun ve Evrim, burada hedeflerin hatasız vurulmasını sağlayan sniper pod cihazını F16 uçağına taktırdı.

Tosun, 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünü yöneten sivil ve askerlerden oluşan ekibin talimatlarını gece boyunca pilotlara aktararak, Polis Özel Harekat Başkanlığı, TÜRKSAT, TBMM ve Polis Havacılık Dairesi Başkanlığının bombalanmasını sağladı.

"Önleyeceğiniz uçağı tarif edeceğiz. Hocam önleyeceğiniz uçak muhtemel Cumhurbaşkanlığı uçağı forsu olacak, kocaman bir uçak." sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının takibe alınmasını isteyen Tosun, pilotlardan AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Genelkurmay Başkanlığı binasının bütün camlarının kırılacak şekilde alçak uçuş yapmalarını istedi.

- İfadelerini değiştirdi

Darbe girişiminin başarısızlığa uğramasının ardından üsten kaçarken yakalanan Tosun, savcılık sorgusunda şunları söyledi:

"DESK bölgesine, Harekat Komutanı Ahmet Özçetin geldi. Bana, 'Verdiğim talimatları uçuculara ilet' dedi. Ben de talimatları havadaki pilotlara ilettim. TBMM'ye, Emniyet Özel Harekat Dairesi Başkanlığına, Emniyet Havacılık Dairesi Başkanlığına bomba atılması yönündeki talimatları bana Ahmet Özçetin verdi. Ben de havadaki uçuculara ilettim. Özçetin, cep telefonu, telsiz ve dahili hatla başka bir yerlerle görüşüp oradan aldığı talimatlarla bana emirler veriyordu. Ancak kimlerle görüştüğünü bilmiyorum."

Tosun, ifadesinin devamında darbe girişimini saat 01.00 civarında öğrendiğini ileri sürerek, o saatten sonra da aldığı bombalama talimatlarını pilotlara aktarmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Bu sorgusunda "Karşı koymadığım için pişmanım. Keşke karşı koysaydım da bu olayların içerisinde olmasaydım." diyen, darbe girişimini FETÖ'nün yaptığını söyleyen Tosun, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Eylül 2017'de yaptığı savunmada ise darbeyi kimin yaptığını anlamadığını, terörle mücadele harekatı için üste olduğunu iddia etti.

Tosun, "Telsizdeki talimatların nereden, kimden verildiğini bilmiyorum. Haberim olmayan bu darbe girişiminde 'Terörle mücadele harekatı görevi var' denilerek bir gecede kandırıldım, kumpasa getirildim. Alçakça kullanılan bu darbe girişiminden kurtulmaya çalıştım. Silahlı ve maskeli komandolar nedeniyle direnç gösteremedim. Bu hain darbe girişiminde beni kullanmak istediklerini düşünüyorum. Bu darbe girişiminde bilerek ve isteyerek yer almadım. FETÖ/PDY terör örgütünü lanetliyorum. Laik ve Atatürkçü bir subay olarak böyle illegal bir örgütün üyesi olmam mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

16 Ekim 2020'deki duruşmada yaptığı esas hakkındaki savunmasında da dosyadaki telsiz kayıtlarını kabul etmeyen Tosun, "Telsiz kayıtları tarafıma kurulmuş tuzaktır." iddiasında bulundu.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Tosun'u "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cumhurbaşkanına suikast" ve 77 kişinin şehit edilmesine ilişkin toplam 79 kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra "kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından 3 bin 901 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

- Sanıklara verilen cezalar

Akıncı Üssü davasında 291 sanık, en az bir kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezasına çarptırıldı.

Bunlardan 15'i asker, 4'ü sivil 19 sanık, yönetici sıfatıyla bütün eylemlerden sorumlu tutularak "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "cumhurbaşkanına suikast" ve 77 kişinin şehit edilmesine ilişkin toplam 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Bu sanıkların tamamı, 198 kişiye ilişkin "kasten öldürmeye teşebbüs", 22 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve bir kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs" suçlarından da toplam 3 bin 901 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi.

Sanıklardan 46'sına müebbet hapis cezası, 19'una "anayasal düzeni ihlale teşebbüse yardım" suçundan 12 yıl 6'şar ay ile 16 yıl 8'er ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 41 sanığın 6 yıl 3'er aydan 9'ar yıla kadar hapis cezasına mahkum edildiği davada, 70 sanığın bütün suçlamalardan beraatine hükmedildi.

Aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile firari Adil Öksüz'ün bulunduğu 6 sanığın dosyası ise ayrıldı.