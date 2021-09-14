Akın İpek’e İngiltere’den bir tokat daha! Yine hüsrana uğradı

Hain darbe girişimi öncesinde firar eden Akın İpek ve ailesinin Londra'ya kaçırdığı varlık ve paraların peşine düşen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bir kez daha haklı bulundu. İpek'in İngiltere Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı başvuru da reddedildi. Firari Akın İpek, Kozaİpek Holding'e atanan kayyumlara karşı İngiltere'de hukuk mücadelesi başlatmıştı. Ancak İngiliz mahkemesi, Türk mahkemelerinin atadığı kayyumların temsil hakkının bulunduğuna hükmetmiş, yetkilerinin tartışılamayacağını belirtmişti. Kararda, Koza Altın'ı temsil eden kayyumların veya yönetim kurulu üyelerinin bu yetkilerinin Türk hukuku uyarınca belirleneceği, ilgili kişilerin tartışmasız yetkili olduğu vurgulanmıştı. İngiliz Mahkemeleri'nin kararı üzerine Akın İpek temyize başvurmuştu.

Temyizde de kaybetti

Koza Altın dün Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuyla ilgili bilgilendirme yaptı. Şirketin Londra merkezli Koza Ltd'nin İngiltere mahkemelerindeki hukuki sürecine ilişkin olarak şöyle denildi: "İngiliz mahkemelerince, kayyumların ve yönetim kurulu üyelerinin atamalarının Türk iç hukuk düzenini ilgilendirdiği, bunun hiçbir şekilde İngiliz mahkemeleri tarafından değerlendirilmesi gereken bir konu olmadığını ve ek olarak Koza Altın'ı temsil eden kayyumların veya yönetim kurulu üyelerinin bu yetkilerinin Türk hukuku uyarınca belirleneceğini 5.08.2021 tarihinde KAP'ta açıklamıştı. Gelinen aşamada ilgili davacıların temyiz başvurusu İngiltere Yüksek Mahkemesi'nce reddedildi."