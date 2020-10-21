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Gündem Akın Gürlek kimdir? Akın Gürlek hangi davalarda nasıl karar verdi?
Gündem

Akın Gürlek kimdir? Akın Gürlek hangi davalarda nasıl karar verdi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin milli meselelerinde verdiği kararlar nedeniyle 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek’i hedef tahtasına koyarak skandal bir benzetme yaptı. Kılıçdaroğlu, Akın Gürlek’i FETÖ’cü Zekeriya Öz’e benzetti. Peki kim bu Akın Gürlek? Akın Gürler hangi davalarda nasıl karar verdi? Akın Gürlek, Kılıçdaroğlu ve solak medyayı hangi kararlarıyla rahatsız etti? İşte Akın Gürlek’in hayatı ve altına imza attığı davalar.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:41:00 - 2020-10-21 10:44:49
Akın Gürlek kimdir? Akın Gürlek hangi davalarda nasıl karar verdi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu kararın ardından yargılamayı yapan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti başkanı Akın Gürlek'in kim olduğu merak konusu oldu. 

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle yargılanan Canan Kaftancıoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama", ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'', ''Cumhurbaşkanına hakaret'', ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçlarından 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına mahkum edildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, avukatların savunmasını tamamlamasının ardından Kaftancıoğlu'na son sözü soruldu.

Asla son sözünün olmayacağını ifade eden Kaftancıoğlu, "Biz mevsimi başladı, o kaybetti. Biz kazandık, 80 milyon kazandı. Karar ne olursa olsun düşüncelerimden ve söylediklerimden vazgeçmeyeceğim. Çünkü biz mevsimi başladı, o kaybetti, biz kazandık." şeklinde beyanda bulundu.

Son sözün ardından ara veren mahkeme heyeti müzakerenin ardından kararını açıkladı.

Mahkeme Heyeti, Kaftancıoğlu'nu "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, ''kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret'' suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan 2 yıl 4 ay, ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek'' suçundan 2 yıl 8 ay, ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Peki, 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek kimdir?

Akın Gürlek kimdir?

Akın Gürlek, 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapmakt. Akın Gürlek, eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Barış Akademisyenleri davasında bir akademisyene verilen şehit cenazesi ziyaret etmesi yönünde hükmü, ÇHD'li avukatların davalarında da hakimlik yapmıştı. Akın Gürlek İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı olarak da görev yaptı.

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