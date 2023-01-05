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Ekonomi Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Kruvaziyer turizminde hareketli yıl geçti! Yolcu sayısı 22 kat artarak 1 milyonu aştı
Ekonomi

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Kruvaziyer turizminde hareketli yıl geçti! Yolcu sayısı 22 kat artarak 1 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılında kruvaziyer yolcu sayısının 22 kat artışla 1 milyonu aştığını bildirdi. Galataport!a bu yılda 143 gemi yanaştığını ve 220 bin 82 kruvaziyer yolcusu ağırlandığını duyurdu. 2021 yılında 78 kruvaziyer gemisiyle 45 bin 362 yolcunun Türkiye'ye geldiğini anımsatan Karaismailoğlu, 2022'de ise kruvaziyer gemi sayısının 12 katına çıkarak 991'e yükseldiğini, yolcu sayısının da aynı dönemde 22 katına çıkarak 1 milyon 6 bini aştığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 22:33:00 - 2023-01-05 22:57:02
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Kruvaziyer turizminde hareketli yıl geçti! Yolcu sayısı 22 kat artarak 1 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılının kruvaziyer gemi istatistiklerini açıkladı.

Kruvaziyer turizmde haraketli bir geçtiğini vurgulayan Karaismailoğlu, hem gelen gemi sayısında hem de turist sayısında ciddi artışlar meydana geldiğini kaydetti.

2021 yılında 78 kruvaziyer gemisiyle 45 bin 362 yolcunun Türkiye'ye geldiğini anımsatan Karaismailoğlu, 2022 yılında ise kruvaziyer gemi sayının 12 kattan fazla artarak 991'e yükseldiğini bildirdi. Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, kruvaziyer yolcu sayısının da aynı dönemde 22 kat artarak 1 milyon 6 bini aştığını açıkladı.

EKİM'DE 206 BİN 484 YOLCU İLE BU YILIN EN YÜKSEK RAKAMINA ULAŞILDI

Bu yılın sadece Ekim ayında geçen yılın toplamından daha fazla kruvaziyer gemisinin Türkiye limanlarına yanaştığına dikkati çeken Karaismailoğlu, Ekim ayında 155 kruvaziyer gemi ile 206 bin 484 yolcunun ağırladığını, ayrıca ekim ayında bu yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığını kaydetti.

GALATAPORT, İSTANBUL'UN YENİ GÖZDESİ

2022 yılında 464 gemi ve 493 bin 834 yolcu ile en fazla kruvaziyer gemiye ev sahipliği yapan limanın Kuşadası olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, yılın limanı seçilen Galataport!a bu yılda 143 gemi yanaştığını ve 220 bin 82 kruvaziyer yolcusu ağırlandığını duyurdu.

98 gemi ve 95 bin 462 kruvaziyer yolcu ile Bodrum Limanı'nın üçüncü sırada yer aldığını belirten Karaismailoğlu, Sinop, Amasra ve Trabzon'un da kruvaziyer turizmin de dikkat çektiğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Bu yıl ilk kez Amasra ve Ünye limanları kruvaziyer gemilere en sahipliği yapmaya başladı. 2022 yılında Sinop'a 14 kruvaziyer gemisi ile toplam 7 bin 906 yolcu geldi. Amasra Limanı'na 8 gemi yanaşırken, 4 bin 905 yolcumuzu ağırladık.habernokta'nın aktardığına göre: Trabzon'a da 8 gemi ile 4 bin 747 kruvaziyer turist geldi. Kruvaziyer turizmin gelişmesi için yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Cennet vatanımızın her köşesine hak ettiği yatırımı yapıyoruz. Yatırımlarımızın sonucunu da almaktan da gurur duyuyoruz. dedi.

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