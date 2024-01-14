  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Akıma kapıldı! O anlar saniye saniye görüntülendi
Yaşam

Akıma kapıldı! O anlar saniye saniye görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-01-14 11:20:00 -

Hatay'da elektrik direğine çıkan şahıs akıma kapıldı.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan bir kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı o anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kumlu ilçesi çarşı meydanında meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen M.K. isimli şahıs elektrik direğine çıktı. Direğe çıkan şahıs akıma kapılarak yaralandı, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla an be an kaydedildi. Vatandaşların Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar vermesi üzerine, olay yerine kısa sürede sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen şahıs olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Kar ve tipi hayatı felç etti
Kar ve tipi hayatı felç etti

Yaşam

Kar ve tipi hayatı felç etti


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Zeytinyağına güven azaldı! Zeytinyağının sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır?
Zeytinyağına güven azaldı! Zeytinyağının sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Yaşam

Zeytinyağına güven azaldı! Zeytinyağının sahte olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Kar yağdı yollar kapandı! Bakın genç adam market alışverişini nasıl yaptı
Kar yağdı yollar kapandı! Bakın genç adam market alışverişini nasıl yaptı

Yaşam

Kar yağdı yollar kapandı! Bakın genç adam market alışverişini nasıl yaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23