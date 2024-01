Akıma kapıldı! O anlar saniye saniye görüntülendi

Hatay'ın Kumlu ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan bir kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı o anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kumlu ilçesi çarşı meydanında meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen M.K. isimli şahıs elektrik direğine çıktı. Direğe çıkan şahıs akıma kapılarak yaralandı, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla an be an kaydedildi. Vatandaşların Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar vermesi üzerine, olay yerine kısa sürede sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen şahıs olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahsın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO