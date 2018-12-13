Akılsız başın cezasını ayaklar çekmesin!

Ayaklarımıza hak ettikleri özeni göstermiyoruz. Zavallı ayakların biraz anlayışa ve en önemlisi iyi ayakkabılara ihtiyacı vardır. Ayak sağlığında dikkat edilmesi gereken temel kurallar ise şöyle sıralanıyor:

Dar kalıplı, üstü basık, sivri burunlu, yüksek topuklu ayakkabılar nasır ve benzeri birçok problemin davetiyesidir.



Ayak ağrılarını kulak arkası etmeyin. Kalıcı ağrı varsa bir uzmana görünün.

Ayaklarınızdaki ısı ve renk değişmelerini, yaraları inceleyin. Kalınlaşan veya düzensiz büyüyen tırnaklar mantar belirtisi olabilir. Ayağın herhangi bir yerindeki büyüme normal addedilmez.

Ayağınızı, özellikle parmak aralarını düzenli olarak yıkayın ve çok iyi kurulayın.

Ayak tırnaklarını düz kesin ve çok kısaltmayın. Tırnakların kenarını kesmeyin. Batık tırnaklara neden olabilir.

Ayakkabının ayağa göre olması önemlidir. Ayakkabı alışverişinizi ayaklarınızın şiş durumuna denk getirin. Aşırı yıpranmış ayakkabıları mümkünse kullanmayın.

Her gün aynı ayakkabıyı kullanmayın.

Yara ve enfeksiyona açık ortamlarda yalınayak yürümeyin. Sandalet giyiyorsanız güneşli havalarda vücudunuz gibi ayaklarınızı da kremleyin.

Ayak hastalıklarında kulaktan dolma ilaçlara rağbet etmeyin. Küçük bir sorunu büyük bir soruna dönüştürebilirsiniz.

Ayakkabılar kesinlikle çamaşır makinesinde veya elde yıkanmamalıdır.

Ayakkabı rutubetli ortamlarda bekletilmemelidir.

Ayakkabınızı kullanım maksadına göre alıp kullanmalısınız. Ayakkabı giyilirken ve çıkartılırken bağcıkları çözülmelidir, bağcıksız ayakkabılarda ise çekecek kullanılmalıdır.

Ayakkabılar ayağın maksimum şiş olduğu zaman dilimlerinde sağ ve sol olarak denenmelidir, ayağı sıkan ayakkabı kesinlikle alınmamalıdır. Ayağa küçük ve büyük gelen ayakkabılar erken deformasyon, astar yırtılması gibi sorunlara yol açacaktır.

Islak ayakkabılar oda sıcaklığında kurutulmalıdır. Güneş ışığı altında veya herhangi ısı kaynağının altında kurutulduğu takdirde ayakkabıların yapışma yerlerinde açma, deride çatlama, leke ve şekil bozukluğu olabilir.

İç astarında sentetik malzeme kullanılan ayakkabıların koku yapması ve su alması muhtemeldir.

Ayakkabıların emmiş olduğu ter 24 saatte buharlaşır. Ayakkabıların 1 gün ara ile giyilmesi ayakkabının daha uzun ömürlü olmasını sağlar.

Deri ayakkabılar kendi renginde boya veya natürel cila ile cilalanmalıdır.

Astar kullanılmayan ayakkabılarda derinin rengi ayak ve çoraplara çıkabilir.

Ayakkabıların muhtemel kokulara karşı mutlaka havalandırılarak kaldırılması ve deformasyonu önlemek için kalıp kullanılması gerekmektedir.

Üst el dikişli ayakkabılarda (saraçlı tabir edilen) dikiş yerlerinden, taban ve yan kısmındaki derinin birleştiği bölümlerden su alabilir. Dolayısıyla yağmurlu havalarda giyilmemelidir.

Bir ayakkabının üzerinde "Su Geçirmez Özelliği Mevcuttur" yazısı yok ise yağmurlu ve karlı havalarda gayet tabii su geçirebilir.

Yaptığınız etkinliğe uygun ayakkabı seçin. Mesela koşarken gündelik ayakkabınızı değil, koşu ayakkabısı giyin.

Şeker hastaları, kan dolaşımı problemi olanlar ve kalp hastalarının tırnaklarının başkaları tarafından kesilmesi daha doğrudur. Çünkü bu grup enfeksiyona eğilimlidir.

Ayakkabınızı alırken doğal malzemeden olmasına dikkat edin

Ayakkabı seçerken ilk kriterin, model ve renkten önce rahatlık olması gerekiyor. Bunun için ayakkabının doğal malzemelerden imal edilmiş olmasına özen göstermek gerekiyor. Ayakkabı alırken her ikisi de giyilip yürüyerek test edilmeli. Ayrıca, en uzun parmak ile ayakkabının ucu arasında yarım santim boşluk olmasına dikkat etmek gerekiyor. Bağcıklı ayakkabılar ayağı daha iyi kavradığı ve kan dolaşımını engellemeyecek şekilde ayarlanabildiği için tavsiye ediliyor.

Anatomik ayakkabıların ise ayakta önemli taşıyıcı noktaları desteklediği için yürüyüşü rahatlatıcı yönü bulunuyor. Anatomik ayakkabılar vücudun rahat taşınmasını sağlıyor, omuriliğin duruşunu destekliyor, kişinin yorulmasını geciktiriyor. Doğal malzemeden üretilen ayakkabılar cilt sağlığının korunmasını sağlıyor, nasır, batık tırnak ve mantar gibi rahatsızlıkların oluşmasını engelliyor. Doğru ayakkabı ve sandaletler de ayağa egzersiz yaptırıyor.

HALLUK VALGUS

Akıllıca ayakkabı seçimleri, oluşabilecek bazı sağlık problemlerini engelleyebildiği gibi, bazı ayak problemlerinin tedavisini de sağlıyor. Buna göre, ayak sağlığı için öncelikle ayağın şekline uygun ayakkabılar seçmeye özen göstermek gerekiyor.

Rastgele (sonradan genişler) düşüncesiyle alınan ayakkabılar ayak sağlığını olumsuz olarak etkiliyor ve basma bozukluğuna, tırnak batmalarına, ayak mantarlarına, acılı nasırlara, ayak parmaklarında şekil bozukluklarına, çabuk yorulmaya, bilek burkulmalarına, ayak, bacak ve bel ağrılarına ve ayakta kalıcı deformasyonlara sebep olabiliyor.

Özellikle kadınlarda daha sık karşımıza çıkan halk arasında başparmak yanında oluşan kemik çıkıntıları olarak bilinen Halluks Valgus problemi de temelinde yanlış ayakkabı giyimi sonucunda ortaya çıkar veya kötüleşir. Genç hanımlar yüksek topuk giymeye özenirler. Oysa yüksek topuk birçok ayak probleminin yanı sıra bu kemik bozukluğuna da yol açar.

Ayak başparmağının kök kısmı dışarıya, parmak ucu ise diğer parmaklar üzerine doğru eğilir. Yapısal bir bozukluk oluşur.



Ancak burnu dar veya yüksek topuklu ayakkabılar bu olayı tetikleyebilir. Bu yüzden kadınlarda daha sık görülmektedir. Hastaların çoğu doğuştan var deyip pek aldırmaz, kozmetik bir sorun olarak görür. Yanlıştır.

Bazen çarpık parmaklar çok ağrı yaparlar. Tedavisinde parmak arası makaralar ve gece atelleri parmağın daha da eğilmesini önler. Belli derecenin üzerindeki eğilmeler ise ancak ameliyatla düzeltilir.