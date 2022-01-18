Akıllı yatırımcılar ona hücum ediyor! Değeri tam % 259 arttı

Abdurrahman Yıldırım, Habertürk'teki yazısında, eylülden itibaren konut satışlarının hızlandığını, kasım ve aralık aylarının her birinde rekorlar kırıldığını ifade etti. 2021'in sonunda 1 milyon 491 bin adetlik satışla 2020’nin sadece 8 bin adet gerisinde kalınarak rekoru kırmaya yüzde yarım kaldığını belirten Yıldırım, "Konut fiyatları ortalama değerler üzerinden son 10 yılda yüzde 259.6 arttı" diye yazdı. İşte o dikkat çekici yazının ilgili bölümü:

"Faizlerin indirilme işaretinin verilmesi ve indirimin başlatılmasıyla eylülden itibaren Türk Lirası ve faizde parası olanların, tasarruf sahiplerinin alternatif arayışı hızlandı.

Kur artışı bizzat enflasyonun en büyük tetikleyicisi. Dünya fiyatları da yükseliyor. Yükselecek enflasyondan korunmanın bir yolu reel yatırımlar, yani büyük ölçüde gayrimenkul yatırımları.

Türkiye’de gerçekleşmekte olan da bu.

Eylülden itibaren konut satışları hızlandı, kasım ve aralık aylarının her birinde rekorlar kırıldı. Yılın sonunda 1 milyon 491 bin adetlik satışla 2020’nin sadece 8 bin adet gerisinde kalındı. Rekoru kırmaya yüzde yarım kaldı.

KONUT FİYATLARI BÜYÜK SIÇRAMA MI GÖSTERDİ?

➔ Üstelik böyle güçlü bir satış, konut kredi faizlerinin iki katına yükseldiği, bu nedenle ipotekli satışların yüzde 48 gerilediği bir yılda yakalandı. Ya faizler de düşük olsaydı ne olacaktı?

➔ Zaten satışların güçlenmesiyle konut fiyatlarının artışı ekim ayında yıllık yüzde 40’ı buldu. Betam’ın kasım ve aralık ayını ilave ettiği, sahibinden.com’daki ilanlardan hesapladığı konut fiyat artışı 2021’de yüzde 91’e vardı.

➔ Betam’ın konut fiyat endeksi, TCMB’nin konut fiyat endeksinden daha hızlı artıyordu. Ancak son iki aydaki artış çok hızlı. Eylülde yüzde 42.3, ekimde yüzde 47.5 olan yıllıkta konut fiyatı artışı, kasımda yüzde 58.9’a, aralıkta da yüzde 91.0’a fırladı.

➔ Merkez Bankası konut fiyat endeksi ise en son ekim ayında açıklandı ve aylık yüzde 5.5 yükseldi. Yıllık artış da yüzde 40 ile 2010 sonrasının en yükseğine çıktı.

➔ Gayrimenkul piyasasının diğer ayağı olan konut dışı arsa, arazi ve ticari emlak satışları ise daha canlı bir yıl geçirdi. İlk kez konut dışı emlak satışlarının toplamı, konut satışlarını geride bıraktı ve yüzde 22 artarak 1 milyon 528 bine yükseldi.

(...) ➔ Konut fiyatları (...) ortalama değerler üzerinden son 10 yılda yüzde 259.6 arttı. (...)"