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Ekonomi “Akıllı Traktör Sistemi” 2021’de piyasada olacak
Ekonomi

“Akıllı Traktör Sistemi” 2021’de piyasada olacak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi) teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET’in yerli imkanlarla ürettiği Akıllı Traktör Sistemi (ATS) ile çiftçiler, otomatik olarak toprak işleme, gübreleme ve ilaçlama gibi işlemleri daha az zaman ve maliyetle yapabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 16:31:00 -
“Akıllı Traktör Sistemi” 2021’de piyasada olacak

Sistem otomatik ve manuel olmak üzere iki şekilde kullanılabiliyor. Ayrıca kullanıcı dostu yazılım ara yüzü sayesinde akıllı telefonla herkesin sistemi kullanabilmesini de sağlıyor. Sistem özellikle ilaçlama ve gübreleme uygulamalarında üst üste bindirmeleri ve çakışmaları minimum seviyeye indirilebilecek, belirlenen rotadan 2,5 santimetre bile dışarı çıkıldığında uyarı verebilecek. Bu sayede arazide işlem yapılamayan alan kalmaması hedeflenerek verim artışı amaçlanıyor. Öte yandan sistem sayesinde traktör geçtiği sıradan santimetre düzeyinde hassasiyetle tekrar geçmeyecek. Bu sayede çiftçinin girdi maliyeti de azalacak. ATS, bütün traktörlere kolay ve düşük maliyetle monte edilebilecek. Sistemin otomatik ve manuel seçenekleriyle 2021’in ilk çeyreğinde piyasada olması öngörülüyor.

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