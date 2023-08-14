Akıllı telefonu olanlar, kritik uyarı: Bu hatayı yapmayın, batarya kullanılamaz hale geldi! Çok sayıda uzman riskli görüyor

Telefon kullanıcısının yaptığı bu hata ile bataryalar anında ölüyor. Kısa sürede bataryayı bozan hata açıklandı. Uzmanlar bu hatanın yapılması ile telefonların şarj ömrünün azaldığını ve zamanla bataryanın öldüğünü söyleyerek uyardı. Bu hatayı yapıyorsanız dikkat!

Akıllı telefonların pil ömrünü korumak için yapılmaması gereken bazı hatalar bulunmaktadır. Telefonun pil ömrünü uzun tutmak için yapılması gerekenlerin hepsini çöp eden bu hatayı kesinlikle yapmayın. Telefonlar gün içinde sürekli olarak elimizde. Bu sebeple batarya ömrü kısalıyor ve telefon kısa üre sonra kullanılmaz hale geliyor.

TELEFON BATARYASINI ÖLDÜREN HATA

Telefonlar lityum iyon piller ile donatılmışlardır. Lityum- iyon piller küçük oldukları halde yüksek enerji yoğunluğu sağlamaktadırlar. Daha ince ve hafif telefonların yapımında lityum- iyon piller kullanılmaktadır. Fakat bu piller kullanım sürecinde zaman ile degradasyonu uğramaktadır. Kapasitesi de böylece düşerek pil ömrünü hızlıca düşürmektedir.

Tam şarj olması uzun sürüyor ve kullanım esnasında hızlıca bitiyor. Bununla birlikte bir de pil ömrünü korumak için yapılan yaygın hatalar da bulunmaktadır. Bu hatalar arasında hatalı şarj aleti kullanmak da bulunmaktadır. Orijinal şarj aletlerini kullanmak gerekiyor. Pil ömrünün düşmemesi için orijinal ya da doğrulanmış ürünler tercih edilmelidir.

Ayrıca şarj etmek için telefonun pil seviyesinin tamamen düşmesini beklememek gerekiyor. Telefon yüzde 15 ile yüzde 80 arasında olmalı. Yani en fazla yüzde 80'e kadar doldurup en az yüzde 15'e kadar inmesine izin vermelisiniz. Bu aralıkla kalması ile telefon bataryasının daha uzun süre kullanılacağı açıklanmıştır.

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Bunula birlikte telefonun yüzde 100'e ulaşması ve hala şarjdan çıkarılmaması da büyük hatalardan biri. Bu durumda enerji kapasitesinin ömrünü azaltabilir ve telefonunuzun ve şarj cihazınızın aşırı ısınmasına sebep olabilirsiniz. Isı ise telefon bataryasını öldürmektedir.

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