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Akıllı telefonlarda devrim gibi yenilik! Bundan sonra cihazlarda...

ABD merkezli bir şirket, kablosuz şarjı daha ileri bir boyuta taşıyarak 'havadan' şarj teknolojisini geliştirdi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 19:25
Akıllı telefonlarda devrim gibi yenilik! Bundan sonra cihazlarda...

Teknoloji markaları da yıllardır yeni nesil batarya teknolojileri üzerinde çalışıyor. Son olarak kablosuz şarj özelliği ile telefon şarj etme konusunda yeni bir dönem başlamıştı. ABD merkezli Ossia şirketi ise, kablosuz şarjı daha ileri bir boyuta taşıyarak 'havadan' şarj teknolojisini geliştirdi.

Pede veya aksesuara ihtiyaç duyulmayacak

ABD Federal Haberleşme Komisyonu (FCC) tarafından onay verilen yeni şarj teknolojisi, kablosuz şarj formatından farklı olarak herhangi bir pede veya aksesuara ihtiyaç duyulmaksızın cihazın olduğu yerde şarj olabilmesine imkan sağlıyor.

Kullanıcının cebindeyken şarj edilecek

Fiziksel ped yerine radyo dalgalarından enerjisini alan yeni batarya teknolojisi, 'havadan' şarjı mümkün kılıyor. Wi-Fi ağları tarafından kullanılan 2.4 GHz radyo frekansları yoluyla güç sağlayan yeni şarj teknolojisi ile telefonlar başta olmak üzere pek çok elektronik cihaz herhangi bir şarj noktasına temas etmeden, hatta kullanıcının cebindeyken bile şarj olabiliyor.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 19:25
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