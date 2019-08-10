Akıllı telefon uygulaması devrede

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü paydaş kurumlar ile jandarma ve emniyet güçleriyle süreci dikkatli bir şekilde yönetirken vatandaşlara da düşen iki önemli görevin olduğunu hatırlatalım. Bunlardan birisi kurbanlıkların bakanlığın izin verdiği satış yerlerinden alınması, diğeri ise kesimlerin aynı şekilde izin verilen yerlerde yapılması. Ayrıca bakanlık tarafından hazırlanan telefon uygulamasına satın alınan hayvanın küpe numarası girildiğinde gerekli bilgilere ulaşmak da mümkün. Bu uygulamalarda vatandaşların karşılaşabilecekleri hastalıklar ve yapmaları gerekenler konusunda bilgiler de yer alıyor. Öte yandan İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin yaptığı denetimlerin, tüm kurban satış ve kesim yerlerinde bayram sonuna kadar devam edeceğini de hatırlatalım.