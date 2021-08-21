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Teknoloji Akıllı telefon olmadan bilgisayarda nasıl Whatsapp açılır?
Teknoloji

Akıllı telefon olmadan bilgisayarda nasıl Whatsapp açılır?

Pek çok kişinin bir numaralı mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’ı bilgisayarda kullanmak için de akıllı telefona ihtiyacınız var. Peki, telefon olmadan bilgisayarda WhatsApp açmak mümkün mü? Bilgisayarınızı bir Android cihaza çevirirseniz mümkün. Detaylara gelin biraz daha yakından bakalım.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 13:22:00 -
Akıllı telefon olmadan bilgisayarda nasıl Whatsapp açılır?

Adı ne kadar skandala karışırsa karışsın Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp mesajlaşma uygulamasını kullanmaktan bir türlü vazgeçemiyoruz. Akıllı telefon alışkanlıklarımızın temelini oluşturan WhatsApp, aynı zamanda web sürümü ile bilgisayardan da kullanılabiliyor. Ancak bilgisayardan kullanmak için bile WhatsApp yüklü bir akıllı telefona sahip olmalı ve QR kod okutarak bağlantı sağlamalıyız.

Peki, akıllı telefon olmadan bilgisayarda WhatsApp açmak mümkün mü? Evet, mümkün ama öncesinde biraz uğraşmanız gerekiyor. Çünkü yapmanız gereken işlem, bilgisayarınızı bir Android cihaza çevirmektir. Merak etmeyin, birkaç dosya indirecek ve biraz kurulum yapacaksınız. Sonrasında bir akıllı telefon kullanmadan bilgisayarınızda WhatsApp açabilecek ve sohbetlerinize kaldığınız yerden devam edeceksiniz.

Akıllı telefon olmadan bilgisayarda WhatsApp açma işlemi:

Adım #1: Herhangi bir android emulatör bilgisayara kurulur.

Adım #2: Kurulumu tamamlayın.

Adım #3: Emulator’ü açın.

Adım #4: WhatsApp mobil uygulamasını indirin.

Adım #5: WhatsApp hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Adım #6: Akıllı telefon olmadan bilgisayarda WhatsApp kullanmaya başlayabilirsiniz.

Adım #7: İşlem tamam.

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