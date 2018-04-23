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Akıllı telefon kullanıcılarına belediye'den uyarı geldi!

Son yıllarda akıllı telefonların yol açtığı kazalara önlem almak isteyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan tramvay durağı önünde, ellerinden akıllı cep telefonlarını düşürmeyenlerin herhangi bir kaza yaşamaması için, yere, ‘Telefona değil, yola bakınız’ yazılı uyarılar yapıştırıldı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 14:35
Akıllı telefon kullanıcılarına belediye'den uyarı geldi!

Evde, işyerinde, okulda, tramvayda, otobüste, yolda yürürken, araç kullanırken ellerinden cep telefonunu düşürmeyen kullanıcılar zaman zaman kaza geçirebiliyor. Bu konuya dikkat çekmek isteyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin işlek caddelerinde yaya güzergahlarına, yollara ‘Telefona değil, yola bakınız’ uyarı yazıları yapıştırmaya başladı.

UYARILARIN ETKİSİ OLMADI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi görevlileri, pilot bölge olarak seçtikleri Cumhuriyet Meydanı tramvay durağının olduğu bölgede yere, ‘Telefona değil, yola bakınız’ uyarı yazıları yapıştırdı. Şimdilik sadece bir bölgede kazaların önlenmesi için yapılan çalışmanın, önümüzdeki günlerde şehrin işlek bölgelerinde yaya güzargahlarında da uygulanacağı öğrenildi.
Yazılarını görenlerin kısa süreli şaşkınlık yaşasa da ellerinden telefonu düşürmemeye devam ettikleri görüldü.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 14:35
  1. Kayseri Büyükşehir Belediyesi
  2. akıllı telefon
  3. uyarı

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