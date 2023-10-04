Akıllı Teknolojiler İnfaz Kurumlarına Entegre oldu

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde (CTE) bilgilendirme toplantısı düzenleyen Bakan Tunç, temel hak ve özgürlüklerin gözetildiği, insan onuruna yakışır bir infaz rejiminin tüm gelişmiş toplumlarda olduğu gibi Türkiye’de de öncelikli konu olduğunu belirtti.

Yeni reformlar

Ceza infaz kurumlarının tekrar suç işlemenin önlenmesi ve bireylerin topluma kazandırılmasını amaçladığını kaydeden Tunç, bu kapsamda son 21 yılda ceza ve tevkifevlerinde fiziksel, teknik, altyapı, insan kaynağı, sağlık, güvenlik, eğitim ve iyileştirme gibi birçok alanda reform gerçekleştirildiğini belirtti. Tunç, son 21 yılda ekonomik ömrünü tamamlamış 399 cezaevinin kapatıldığını, 299 yeni cezaevinin ise açıldığını ifade ederek, bazı cezaevlerinin de kültür merkezine dönüştürüldüğünü dile getirdi. CTE’ye bağlı 407 ceza infaz kurumu, 148 denetimi serbestlik müdürlüğü ve 5 personel eğitim merkezi olmak üzere toplam 560 taşra teşkilatı bulunduğunu aktaran Tunç, “Ceza İnfaz Kurumlarında insanlık onuru ve temel insan haklarına saygının güçlendirilmesi, kanunlara ve uluslararası insan hakları standartlarına uyumlu hale getirilmesi en temel hedefimiz” dedi.

e-Doktor uygulaması

ACEP’in finansal yapısıyla ve teknik altyapısıyla yerli ve milli bir proje olduğunu belirten Tunç, “Temelleri yaklaşık 5 yıl önce atılan bu proje kapsamında görüntülü görüşme, Bakanlık iletişim ve e-Doktor uygulaması gibi daha önce hiç yapılmamış uygulamaların da bugün itibarıyla hayata geçirilmesini sağlıyoruz” dedi.