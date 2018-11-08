“Akıllı teknoloji” ile rahat yolculuk

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı’nda yolculara son teknoloji ürünü cihazlar ve uygulamalarla mükemmel bir deneyim yaşatıldığını belirterek, “Havalimanı, nesnelerin internetinden akıllı dijital saatler veya sanal gerçeklik gözlükleri gibi giyilebilir teknolojilere kadar uzanan birçok teknolojiyle donatıldı ve donatılmaya devam ediliyor” dedi. Turhan, İGA Bilişimin, İstanbul Havalimanı için bilişim teknoloji altyapısı, havacılık sistemleri tasarımı ve uygulanması amacıyla kurulduğunu söyledi. Bu adımla havacılık endüstrisinde güçlü bir girişimci olmanın hedeflendiğini ifade eden Turhan, Türkiye ve bölgesinde gelecek nesil teknolojileri kullanan, akıllı bina sistemlerini inşa ederek işleten lider bir entegratör yapının amaçlandığını söyledi.

3 ana data center kuruldu

Turhan, İGA Bilişim’in, İstanbul Havalimanı’na hizmet veren çeşitli kritik havacılık sistemlerinin entegrasyonunda “ana sistem entegratörü” olduğuna işaret ederek, bugüne kadar 3 ana data center kurulduğunu, 156 kişilik ekiple 102 entegre sistem hazırlandığını aktardı.

İstanbul Havalimanı’nda 467 sunucu, 780 telekomünikasyon odası, 3 bin 257 kartlı geçiş noktası, 3 bin 267 uçuş bilgi monitörü, 4 bin 549 destek PC’si, 9 bin güvenlik kamerası kuran deneyimli bir ekibe sahip olunduğunu vurgulayan Turhan, burada yolcu memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için kullanılacak mobil uygulamalardan havalimanı güvenlik sistemlerine, havayolları mesajlaşma platformundan ortak karar verme sistemine kadar birçok yazılımın hayata geçirildiğini dile getirdi.

Yerli mühendislerce geliştirildi

Turhan, teknolojik olarak birçok ilki de bünyesinde barındıran İstanbul Havalimanı’nda tüm altyapı kurulumu ve tedariki için yerli kaynakların kullanımına özen gösterildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: “İGA Bilişimin yerli mühendislerince geliştirilen ve yolcuların daha kaliteli vakit geçirmesi için düşünülmüş hızlı geçiş sistemleri, ücretsiz internet, dinamik bekleme süreleri bildirimleri, akıllı otopark sistemleri, yeni nesil sadakat yönetimi sistemleri, kayıp eşya yazılımı, apron kartı başvuru portalı gibi uygulamalar da ilk defa kullanılmaya başlandı.”

“İGABot yolculara yardımcı olacak”

Turhan, Türk-Çin ortak yapımı İGABot isimli robotun havalimanına inecek ya da buradan gidecek yolcuların kolay hareket etmelerine yardımcı olacağını bildirdi.

Tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcuya hizmet verecek İstanbul Havalimanı’nda, İGABot’un tüm yeteneklerinin yolcu konforunu düşünerek tasarlandığını ve geliştirildiğini belirten Turhan, şöyle konuştu: “İGABot, yolculara uçuş bilgilerini gösteriyor, gidecekleri yöne doğru temel yönlendirme bilgileri verebiliyor, güvenlik kameralarıyla tarama yapabiliyor. İGABot’u ilerleyen aşamalarda bagaj da taşıyarak tam anlamıyla yönlendirme yapabilen bir robot hale getirmeyi hedefliyoruz. Teknolojik ve akıllı bir yer olacak İstanbul Havalimanı, yolcuların evden havalimanına kadar olan seyahat sürecini optimize edecek, şehir trafiğinden alınan verilerle yolcuların evlerinden boarding kapılarına kadar tüm deneyimlerini planlayarak zaman yönetimi yapabilmelerini sağlayacak.”

10 ayda 183 milyon kişi uçtu

Türkiye genelinde bu yılın ekim ayı sonu itibarıyla hava yolunda 182 milyon 709 bin 862 yolcuya hizmet verildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, ekimde havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 75 bin 583, dış hatlarda ise yüzde 61 bin 332 oldu. Hava yolunda hizmet verilen toplam uçak trafiği üst geçişlerle 179 bin 299’a ulaştı.

Ekim’de Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 9 milyon 210 bin 319, dış hat yolcu trafiği ise 9 milyon 498 bin 847 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam yolcu trafiği, 18 milyon 722 bin 210 olarak gerçekleşti.

İstanbul Atatürk Havalimanı yolcu trafiği, ekimde iç hatta 1 milyon 640 bin 485, dış hatta ise 4 milyon 356 bin 309 olmak üzere toplamda 5 milyon 996 bin 794 olarak gerçekleşti.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı yolcu trafiği ise iç hatta 1 milyon 873 bin 573, dış hatta ise 1 milyon 50 bin 984 olmak üzere toplamda 2 milyon 924 bin 557 olarak kayıtlara geçti.

Ekim sonu gerçekleşmelerine göre 10 ayda hizmet verilen toplam uçak trafiği (üst geçişler dahil) 1 milyon 731 bin 48, toplam yolcu trafiği (direkt transit dahil) 182 milyon 709 bin 862, yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise 3 milyon 257 bin 642 ton oldu.