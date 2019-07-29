Akıllı mühimmat Atom göreve hazır! Türkiye Her alanda destan yazıyor

Başkanlık sisteminin getirdiği avantajları iyi kullanan siyasi irade, ülkemizin uluslararası arenadaki itibarını göklere çıkardı. Asker, ekonomik, diploması ve siyasi alanda eşine az rastlanır başarılar peşi sıra geldi. Askeri operasyonlarla başta FETÖ ve PKK olmak üzere hiçbir terör örgütüne göz açtırmayan Türkiye, Doğu Akdeniz’deki gücünün yadsınamayacağını da tüm dünyaya gösterdi. ABD ve NATO’ya rağmen S-400’leri sınırlarımıza konuşlandıran hükümet, Rusya ve Azerbaycan ile vizeleri kaldırırken, Hakan Atilla’nın da yurda dönmesini sağlayarak eşsiz bir diplomatik zafere imza attı. Faiz oranlarını düşürerek küresel oligarşiye meydan okuyan Türkiye, dövizin ateşini de düşürdü.

Hızlı kararın avantajı

Türkiye’yi kısır bir döngünün içine çekmek için Başkanlık sistemini tartışmaya açanlar yeni yönetim biçimiyle elde ettiğimiz başarıları ısrarla görmezden geliyor. Koalisyon hükümetleri arasındaki kavgalardan sıyrılan Türkiye, dünyada sözünü dinleten ve bir ağırlığı olan ülkeler arasında yer alıyor. Başkanlık sistemiyle birlikte devletimiz onlarca problemin üstesinden rahatlıkla geliyor. Irak ve Suriye sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridoruna etkin karar alma ve uygulama mekanizması sayesinde geçit verilmedi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son dönemde icra edilen Pençe Askeri operasyonlarıyla terörün beli kırıldı. Büyük bir başarıyla icra edilen askeri harekatlar sonrasında PKK ve DEAŞ sınırlarımızdan sökülüp atıldı.

Dünyaya dik duruş dersi

FETÖ’ye yönelik mücadele de bu süreçte hız kazandı. Devletin organlarına bir ur gibi sızan örgüt militanları bir bir temizlendi. Etkin dış politika sayesinde örgütün yurt dışı uzantılarına da balta vuruldu. Üst düzey örgüt militanları paketlenerek Türkiye’ye getirildi. Türkiye, Haçlı bloğunun oluşturduğu, bazı Müslüman devletlerin de destek verdiği Doğu Akdeniz’deki kuşatmayı da yarmasını bildi. Bölgedeki yer altı kaynaklarını emperyalistlere yem etmeyeceğini deklare eden Türkiye, üç sondaj gemisi ve koruma firkateynleriyle sondaj çalışmalarına hız verdi. ABD’nin ve NATO’nun yaptırım tehditlerine rağmen S-400’leri satın alan Türkiye, dünyaya dik duruşun dersini verdi.

Diplomasi başarıları

Diplomatik ve ekonomik başarılarla da ülkemiz gücünü perçinledi. Devasa gücünü faiz sisteminin sömürüsünden olan küresel baronlar devletimize diş geçirmedi. Faiz oranlarını düşüren Erdoğan iktidarı, dövizin yükselmesinin de önünü aldı. Son olarak Rusya ve Azerbaycan gibi önemli ülkelerle vizeleri kaldırıldı.

Akıllı mühimmat Atom göreve hazır

ASELSAN’ın hava tehditlerine karşı namlulu silah sistemlerinin etkinlik düzeylerinin artırılması amacıyla geliştirdiği 35 mm Parçacıklı Mühimmat (Atom) göreve başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 27 Aralık 2017’de imzalanan 35 mm Hava Savunma Sistem Modernizasyonu ve kapsamında, ilk teslimat kalemi olan 35 mm Parçacıklı Mühimmat (Atom) kabulü, Milli Savunma Bakanlığı Karapınar Atış Test ve Değerlendirme Grup Komutanlığı Atış Poligonu’nda icra edilen testlerle tamamlandı. 4 kilometre etkili menzile sahip Atom, havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, İHA’lar, savaş uçakları, helikopterler ve çeşitli kara hedeflerine karşı etkinlik gösteriyor.