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Akıllı köy, "Gakko suyu aç, gakko suyu kapat"

Tunceli’de Keban Baraj Gölü kıyısındaki bir köyün sakinleri, teknolojiyi kullanarak telefonlarına verdikleri ‘Gakko suyu aç, gakko suyu kapat’ komutu ile çaylarını içerken tarla ve bahçelerini sulamanın kolaylığını yaşıyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 09:57
Akıllı köy, "Gakko suyu aç, gakko suyu kapat"

Tunceli’de Keban Baraj Gölü kıyısındaki bir köyün sakinleri, teknolojiyi kullanarak telefonlarına verdikleri ‘Gakko suyu aç, gakko suyu kapat’ komutu ile çaylarını içerken tarla ve bahçelerini sulamanın kolaylığını yaşıyor.


Çemişgezek ilçesine 20 kilometre uzaklıkta Keban Baraj Gölü kenarında bulunan Karasar köyü sakinleri, su içerisinde susuzluk yaşarken teknoloji kullanıp çözüm buldu. Özellikle yaşlıların bahçelerini ve tarlalarını sulayamaması üzerine bir çözüm arayan köy sakinleri, ilk olarak 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan baraj gölü sahiline iskele kurulmasını sağladı. İskeleden göle bırakılan su motorlarından faydalanılarak her bahçeye boru çekildi. Kurulan sisteme akıllı uygulama da dahil edilerek her bahçe ve tarla sahibine numara verildi. Bahçe ve tarla sahipleri de akıllı telefonlarına numaraları ’Gakko suyu aç, gakko suyu kapat ’ diye kaydederek teknolojiyi kullanmaya başladı. Akıllı telefon kullananlar verdikleri komutla, kullanamayan yaşlıları ise kendilerine verilen numarayı çevirerek tarla ve bahçelerini çay içerken sulayarak rahatlığa kavuştu.



"Yasal yollarla kendi imkanları ile yaptılar"


Kendi imkanlarıyla iskele kurduklarını belirten köy muhtarı Ekrem Zeki Şeker, "Oradan buraya şuanda suyumuzu çok rahatlıkla alabiliyoruz. Herkesin kendine ait motoru, borusu var. Yeri ve sayaçları ayrı ayrı. Biz bunları izinlerini alarak yasal yollarla yaptık. Şuanda telefonla suyumuzu açıp kapatabiliyoruz. Bizim genelde sloganımız gakko suyu aç, gakko suyu kapat şeklindedir. Bazı arkadaşlarımız kendilerine göre değişik komutlar verdi. Ama genel sloganımız Gakko’dur. Bu da bizim Elazığ’ın şivesidir. Daha çok yaşlılarımızın işine yarıyor. Çünkü gençlerimiz gerektiğinde su kenarın inebiliyorlardı. Ancak yaşlılarımız zorluk çekiyorlar. Bu yüzden bu sisteme başvurduk. Oturduğumuz yerden çay içerek komut veriyorum. Gakko suyu aç diyorum, barajdan su geliyor. Herkes damlama sistemi ile sularını kullanıyor. İşimiz bitince Gakko suyu kapat diyoruz ve kapanıyor. Hiç aşağı inmiyoruz. Köyümüzün bu sistemi çok güzel. 70’li yıllardan beri bu baraj burada. Suyun içinde susuzluk çekiyorduk. Baraj burada var iken biz neden susuzluk çekelim. Şimdi herkes bol bol ağacımızı dikip meyvemizi yetiştiriyoruz. Artık sulamada bir sıkıntımız yok. Akıllı telefon olmayan yaşlılarımız da var. Onlarda numaralı çevirerek komut veriyor" dedi.



"Telefonla dünyanın her yerinden bahçelerini suluyorlar"


Baraja gitmeden telefon sistemi ile suyu bağladıklarını aktaran Çoşkun Aksay ise (55), "Şu an gördünüz tüm ağaçların hepsini barajdan aldığımız su ile yapıyoruz. barajın dibinde susuzluk çekiyorduk ama şimdi bu sistemi kurduktan sonra son buldu. Dünyanın neresinde olursanız olun telefon çeken her yerde bahçemizi rahatlıkla suluyoruz. Damlama sistemi var. İsteyende havuz sistemi yapmış. Direk telefonla komut veriyoruz suyu bağlıyoruz" diye konuştu.


80 yaşındaki Nurettin Ergül de "Barajdan su aldık. Gidip gelmeye gücüm yetmediği için telefonla suyu açıp kapatıyoruz. Evde otur bahçeye suyu bağla. Gence de ihtiyara da kolaylık"diyerek teknolojinin rahatlığını aktardı.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 09:57
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