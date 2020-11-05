Akıllı biyopsi, prostat kanseri tanısında yüzde 95 başarı sağlıyor

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Prostat kanserinin daha kolay ve kısa zamanda tespit edilmesi için kullanılan "akıllı biyopsi" yöntemi, tümörün tespitinde yüzde 95 başarı sağlıyor. Kullanılan yöntemle biyopsi tekrarı da ortadan kalkıyor.



Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Bölümü Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Faruk Özgör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prostat bezinin sadece erkeklerde, idrar kesesinin önünde bulunan ceviz büyüklüğünde ve üreme faaliyetleri için salgılar üreten bir bez olduğunu söyledi.



Prostat kanserinin tüm dünyadaki erkeklerde en sık görülen kanser türü olduğunu belirten Özgör, "Yapılan araştırmalarda ülkemizde her yıl yaklaşık 25 bin erkeğe prostat kanseri tanısı konulmaktadır. Dünyadaki erkeklerin 4'te birinde, ülkemizde ise 7'de birinde prostat kanseri tanısı konulmaktadır." diye konuştu.



Doç. Dr. Özgör, prostat kanseri tanısında son teknoloji kullanmanın önemli olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:



"Prostat kanserinde doğru yöntemle tanının koyulması son derece önemlidir. Önceden prostat biyopsisi sadece ultrason eşliğinde ultrasonda görülen lezyonlardan biyopsi alınarak yapılıyordu ama artık gelişen teknolojiyle birlikte akıllı biyopsi yani multiparametrik MR ile hastalardan biyopsi alarak prostat kanserinin tanısını koyuyoruz. Multiparametrik MR sayesinde prostat bezinde özellikle kanser olabilecek lezyonları işaretliyoruz ve bu işaretlenmiş lezyonları da ultrason görüntüsüyle birleştirip hastalardan şüpheli alanlardan biyopsi alıyoruz. Akıllı biyopsi Multiparametrik MR ile prostat kanseri tanısında yüzde 95 başarı sağlıyoruz. Akıllı biyopsinin en önemli özelliklerinden biri yüksek doğruluk oranıdır. Akıllı biyopsi konvansiyonel biyopside tespit edilemeyen kanser hücrelerinin saptanmasında önemli bir rol oynuyor ve biyopsi tekrarı da ortadan kalkıyor."



- "Akıllı biyopsi yöntemini yılda 200 hastayı uyguluyoruz"



Dünyada akıllı biyopsi yönteminin yaygın olarak kullanıldığını dile getiren Özgör, "İstanbul'da bu yöntemi kullanan az sayıda hastaneden biriyiz. Akıllı biyopsi yöntemini Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yılda 200 hastaya uyguluyoruz. Türkiye'nin farklı yerlerinden birçok hasta bu yöntem için bize yönlendiriliyor." ifadelerini kullandı.