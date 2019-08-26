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Akıllı belediyecilikte mobil zabıta dönemi

İnegöl Belediyesi’nde mobil zabıta dönemi başladı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:37
Akıllı belediyecilikte mobil zabıta dönemi

İnegöl Belediyesi’nde mobil zabıta dönemi başladı.


Belediye Bilgi İşlem Müdürlüğünün yaptığı çalışmalar ile Zabıta Müdürlüğü vatandaşın talep ve şikâyetlerine yönelik mobil uygulama ortamına geçmişti. Şimdi ise mobil denetim takip sistemi ile zabıta ekipleri sahada çok daha güçlü olacak.


Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün analitik çalışmaları sayesinde “iş zekâsı ve raporlama” uygulamaları ile son bir yıl içerisinde mobil uygulamaya geçirmiş olduğu zabıta saha ekipleri tarafından toplam 8434 kalem iş ve işlem gerçekleştirilmiş oldu.Ekipler, artık ofise gitmeden sadece bölgelerde çalışıyor, denetim ve işlemleri ânında ve yerinde yapıyor. Sahadaki hızlı çalışmalarıyla vatandaşın memnuniyetini artıran zabıta ekipleri, tam donanımlı teknolojik cihazlarıyla bütün işlemleri yerinde olarak yapabilecek.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, “2018 yılı itibari ile başlatılan pilot uygulamadan olumlu sonuçlar alınarak vatandaşlarımızın her türlü sıkıntılarını dinleyen, çözmek için gayret gösteren ve belediyemizi sokakta temsil eden zabıta personelimizi mobil teknoloji ile donattık. Ofislerine gitmelerine gerek kalmaksızın her türlü talep ve şikayetin hâricinde yapmış olduğumuz son geliştirmeler neticesinde sahadayken işyerlerini de mobil teknolojilerin getirdiği kolaylıklar sayesinde denetleyebiliyorlar. Bu sayede uygunsuz hareket etmekte olan esnaflarımızı uyarabilecek ve yapılan bütün iş ve işlemler merkez ofislere de ânında bildirilmiş olacaklar. Yenilikçi uygulamalarımızı her alanda vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Bilgi teknolojileri alanında yapmış olduğumuz çalışmalarımız ile şehrin huzuruna çok daha fazla katkı vereceğiz” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:37
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