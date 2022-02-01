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Spor Akıllara durgunluk veren olay! Takımdan ayrılan eski futbolcu kulübünü soydu
Spor

Akıllara durgunluk veren olay! Takımdan ayrılan eski futbolcu kulübünü soydu

İstanbul Amatör Küme ekiplerinden Selami Ali Yeşil Saha Spor Kulübü hırsızlık şokuyla sarsıldı. Kulüp binasında yapılan inceleme sonrası hırsızın kulübün eski futbolcusu olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 17:50:00 -
Akıllara durgunluk veren olay! Takımdan ayrılan eski futbolcu kulübünü soydu

Üsküdar'da hırsızlık suçuyla takımdan atılan amatör futbolcu kulüp binasını soydu. Futbolcunun binadan 2 laptop ve bir miktar para çaldığı anlar kulübün güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen Pazartesi 01.30 sıralarında Selami Ali Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre; A.Y (21) gece saatlerinde eskiden futbol oynadığı Selami Ali Yeşil Saha Spor Kulübü'nün dernek binasına geldi. Binanın penceresinden içeri giren hırsız, binada bulunan 2 adet dizüstü bilgisayar ile bir miktar parayı çaldı. Odaların kapısını kıran hırsız, yaklaşık 3 saat içerde kalarak odalarda bulunan kabloları kesip zarar verdi.

Eski kulübünü soydu

Sabah kulübe gelen yetkilileri gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Kulüp yetkilileri daha sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, olayla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda hırsızlığı gerçekleştirenin kulübün eski futbolcusu A.Y. olduğu belirlendi. A.Y. kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan eski futbolcunun binadan 2 laptop ve bir miktar para çaldığı anlar kulübün güvenlik kameralarına yansıdı. Kulüp yetkilileri bu durum karşısında şoke oldu.

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