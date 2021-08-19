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Yaşam Akıllara durgunluk veren olay! İstihbaratçı olarak tanıtıp otele çökmeye çalıştılar
Yaşam

Akıllara durgunluk veren olay! İstihbaratçı olarak tanıtıp otele çökmeye çalıştılar

İstanbul Beyoğlu'nda kendilerini istihbaratçı olarak tanıtan şahıslar, tehdit ve zorbalıkla ele geçirmeye çalıştıkları iki otele silah ve bıçaklı saldırı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 21:48:00 - 2021-08-19 21:52:30

İstanbul Taksim’de esnaflara kendisini istihbarat görevlisi olarak tanıtarak tehdit ve zorbalıkla ele geçirmeye çalışan şahıslar, iki otele tabanca ve bıçakla baskın düzenledi. Dehşet anları kameralara yansırken, polis tarafından yakalanan saldırganlardan ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu Taksim Şehit Muhtar Mahallesi Süslü Saksı Sokak’ta geçtiğimiz pazar günü 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, sokak üzerindeki bir otelin ortaklarından olan Adnan S., kardeşleri Melik ve Faysal S. ve adamları ile birlikte iki otele baskın düzenledi.

Tabanca ve silahla otel bastılar

Olayda saldırganlar tabanca ve bıçaklarla darp ettikleri otel çalışanlarını yaraladı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganları kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Saldırganlardan Adnan S. ile kardeşi Melik S. tutuklanırken, diğer kardeş Faysal S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Dehşet anları ise kameralara yansıdı.

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