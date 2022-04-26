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Gündem Akıllara durgunluk veren olay! Budamak için çıktı, cesedi asılı kaldı
Gündem

Akıllara durgunluk veren olay! Budamak için çıktı, cesedi asılı kaldı

Antalya'da palmiye ağaçlarını budamak için ağaca çıkan yaşlı adam ağacın tepesinde hayatını kaybetti. Talihsiz adamın ağaç tepesinde askıda kalan cesedi olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 11:37:00 -
Akıllara durgunluk veren olay! Budamak için çıktı, cesedi asılı kaldı

Antalya'da palmiye ağaçlarını budamak için ağaca çıkan yaşlı adam ağacın tepesinde hayatını kaybetti. Talihsiz adamın ağaç tepesinde askıda kalan cesedi olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden indirildi.

Cengiz Gökçe Parkı yanında bulunan bir evin bahçesindeki palmiye ağacını budamak için çıkan Ercan Özege (56), ağacın tepesinde biranda rahatsızlandı. Durumu fark eden vatandaşlar yardım etmek istedi ancak özel tesisat ile ağaç tepesinde bulunan Özege'ye ulaşamadı. 

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri itfaiye merdiveni ile ulaştığı Özege’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri tarafından Özege’nin ağaçtan indirilen cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Ercan Özege’nin emekli olduğu, günlük yevmiye alarak otel ve villalarda ağaç budama işleri yaptığı öğrenildi. 

Özege'nin kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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Yorumlar

Saim Dinç

"Ağaca çıkan yaşlı adam" diyorsunuz ama adam daha henüz 56 yaşında.! Orta yaşlı sayılır... Allah Rahmet Eylesin...

Ilhami baba

Bu angut motorları yakmamis aklını itirmis
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