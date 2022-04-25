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Gündem Akıllara durgunluk veren olay! Arkadaşıyla yürüyen husumetlisini görünce...
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Akıllara durgunluk veren olay! Arkadaşıyla yürüyen husumetlisini görünce...

Erzincan'ın İliç ilçe merkezinde anlaşmazlık yaşadığı kişiye aracıyla çarpıp yaralayan sürücü, kaza sonrası çevredekiler tarafından darbedildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 13:55:00 -
Akıllara durgunluk veren olay! Arkadaşıyla yürüyen husumetlisini görünce...

 

Erzincan'ın İliç ilçe merkezinde aracıyla seyir halinde olan bir sürücü, arkadaşıyla yürüyen husumetlisini görünce sinirlerine hakim olamadı. Öfkeli sürücü, aracını arkası dönük olan şahsın üzerine sürdü. Çarpmanın etkisiyle şahıs yere savrularak yaralanırken, otomobil sürücüsü de etraftaki vatandaşlar tarafından araçtan indiği anda darbedildi. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı kazazede ve darbedilen sürücü hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu olurken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

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