Akıllara durgunluk veren hırsızlık! Aracını görünce şok oldu

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı ağızları açık bıraktı. Evinin önündeki lüks arabasının tekerliklerini çalan hırsızlar, araç sahibini şoka uğrattı. Evinin önünde bulunan otoparkta aracının tekerliklerini çalındığını gören Özgür Kömez, polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Sabah erken saatlerde evden çıkarak işe giden Özgür Kömez, lüks aracını gece saat 00.30 sıralarında her gün olduğu gibi aynı yere park edip evine çıktı. Komşularının arayıp otomobilinin jantlarının çalındığını haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kömez, karşılaştığı manzara karşısında şok oldu.

Kameralara yakalandılar

Olay yerine gelen polis ekipleri, parke taşları üzerinde duran araçta parmak izi incelemesi yaptı. Kamera kayıtlarında yapılan inceleme ile beyaz araç ile yaklaşan şüpheliler jantları söküp kaçıyor. Ekipler ise şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Lastik ve jantların fiyatının yaklaşık 25 bin TL’yi bulduğu öğrenildi. Hırsızların birkaç bijon somununu olay yerinde bıraktıkları görüldü.

Araç sahibi Özgür Kömez, aracını genelde her gün aynı yere park ettiğini dile getirerek, “Gece saat 00.30 sıralarında aracımı buraya park ettim. Aracımın lastiklerinin çalındığını sabah komşularımın aramasıyla öğrendim. Lastikleri sökmüşler ve aracımı bu durumda bırakmışlar. Bir komşumuz fotoğrafını çekmiş, 08.00 gibi şüphelilerin araca taşırken lastikleri fotoğrafları var. Gündüz yapılmış nasıl bir ruh halidir. Lastiklerim yeniydi jantlar sağlamdı. Aynı marka bir araca yüklenmiş lastiklerim. O arabayı alabilecek güçteki biri o jantları alamadı mı acaba. Gündüz ve bu kadar lüks bir araçla çalınması ilginç” ifadesinde bulundu.

Polis kıskıvrak yakaladı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki lüks aracın çalınan 4 lastiği ve jantı polis ekipleri tarafından kısa sürede bulunarak araç sahibine teslim edildi. Sabah hırsızlık karşısında hayatının şokunu yaşayan adam bu kez mutluluk yaşadığını ifade etti.

Olay, Meltem Mahallesi 6. Cadde üzerindeki bir sitenin karşısındaki otoparkta meydana geldi. Yazılım uzmanı Özgür Kömez, 07 AEG 516 plakalı lüks aracını gece saat 00.30 sıralarında her gün olduğu gibi aynı yere park edip evine çıktı. Sabah komşularının arayıp otomobilinin dört lastiğinin de jantlarıyla çalındığını haber vermesi üzerine olay yerine gelen Kömez, şaşkınlık yaşadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, parke taşları üzerinde duran araçta parmak izi incelemesi yaptı. Polis lastiklerin yüklendiği beyaz araçtaki şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Lastik ve jantların fiyatının yaklaşık 63 bin TL’yi bulduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde olayı gören vatandaşların beyanları doğrultusunda harekete geçti. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri elde edilen görüntülerden yola çıkarak hırsızlık olayının Z. Ç. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit etti. Şahıs çaldığı 4 adet lastik ve jantlar ile birlikte kısa sürede saklandığı yerde yakalandı. Ele geçirilen malzemeler Polis Haftası kapsamında araç sahibi Özgür Kömez’e olay yerinde teslim edildi. Sabah saatlerinde gördükleri karşısında şoke yaşayan adamın çalınan eşyalarına kavuşunca mutluluk yaşadığı görüldü.

Lastikleri ve jantları polis ekibinden teslim alan Kömez, “Sabah 09.00’da polis arkadaşlar gelerek tutanak tuttu. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Görgü tanıklarının ifadelerinin alınması üzerine karakola gittik. İfade işlemleri tamamlandıktan 30 dakika sonra Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu’ndan polis arkadaşlar aradı. Çalan şahsı yakaladıklarını bildirdiler. Şimdi de hepsini teslim ettiler. Bütün emniyet teşkilatına teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Sigorta firmasının bildirdiği rakam 63 bin TL” dedi.

Çok mutlu olduğunu belirten Kömez, “Sağ olsunlar polis teşkilatımız hızlıca birkaç saat içerisinde olayı çözdü. Hırsızı da yakalamışlar. Şimdi lastiklerimizi taktıracağız. Bir şey var mı sonra gidip baktıracağız” açıklamasını yaptı.