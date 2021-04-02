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Yerel Akıllanmıyorlar... Virüse rağmen kaçak meyhane işletti
Yerel

Akıllanmıyorlar... Virüse rağmen kaçak meyhane işletti

Bursa'da kaçak bir meyhaneye baskın yapan polis, koronavirüs tedbirlerine uyulmaması nedeniyle ceza kesti. Zabıta ekipleri de mekanı mühürledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 09:43:00 -
Akıllanmıyorlar... Virüse rağmen kaçak meyhane işletti

Alınan bilgiye göre, dün akşam 21.00 sıralarında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Altıparmak Caddesi üzerinde yasaklara rağmen faaliyetine ara vermeden devam ettiği öğrenilen meyhaneye baskın düzelendi. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü içeride bulunan vatandaşlara kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 TL cezai işlem uyguladı.

Öte yandan son dönemlerde hızla tırmanışa geçen vaka sayılarına aldırış etmeyen vatandaşların meyhanedeki rahat tavırları görenlere "bu kadar da olmaz" dedirtti.

Baskında 8 kişiye kısıtlamaya uymadıkları için 25 bin 200 TL para cezası kesildi. Bodrum katı kaçak işletilen işyeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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