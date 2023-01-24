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Dünya Akılalmaz olay! Köpek, sahibini tüfekle öldürdü!
Dünya

Akılalmaz olay! Köpek, sahibini tüfekle öldürdü!

ABD'nin Kansas şehrinde, bir kişi köpeğinin tetiğe basması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 21:32:00 -
Akılalmaz olay! Köpek, sahibini tüfekle öldürdü!

ABD'nin Kansas şehrinde kamyonetinde cansız bulunan bir kişinin köpeğinin tetiğe basması sonucu kendi silahıyla vurularak öldüğü belirlendi.

Sumner İlçe Şerifi Ofisinden yapılan açıklamada, ismi açıklanmayan Amerikalının kamyonetinde bir silahla vurularak can verdiği bildirildi.

Olay yerine ulaşan polis, arkadan vurulan bir kişiyle arka koltukta bir tüfek ve bir köpek gördü. Yapılan incelemede köpeğin, emniyete alınmayan tüfeğin tetiğine basarak sahibini vurduğu anlaşıldı.

Adam hayatını kaybetti

Kansas Yaban Hayatı ve Parklar Departmanı ve Wellington İtfaiye Departmanı çalışanlarının olay yerindeki müdahalesine rağmen yaralı adamın kurtarılamadığı kaydedildi.

 

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