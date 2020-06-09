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Dünya

Akılalmaz olay! Eşek polis tarafından gözaltına alındı

Yasa dışı bahis çetesine yönelik Pakistan'da düzenlenen operasyonda 8 kişi ve bir eşek gözaltına alındı. Polisin soruşturmasında eşeğin gözaltına alınma nedeninin "çeteye yardımda bulunmak" olduğu ifade ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 22:53:00 -
Akılalmaz olay! Eşek polis tarafından gözaltına alındı

Pakistan'da sıra dışı bir olay yaşandı. İlginç olay, ülkenin Pencap eyaletindeki Rahim Yar Khan kentinde meydana geldi. Polisin yasa dışı bahis çetesine düzenlediği operasyonda, 8 kişi ve bir eşek gözaltına alındı.

Pakistan medyası, polis raporunda gözaltına alınan 8 kişiyle birlikte bir eşeğin de gözaltına alındığını duyurdu. Pakistan medyası eşeğin, yasa dışı bahis çetesinin yardımda bulunmak suçu kapsamında gözaltına alındığını aktardı. Bahsi geçen operasyonda 120 bin Pakistan rupisi (Yaklaşık 5 bin TL) ele geçirildiği ifade edildi.

Sosyal medyada gündem oldu

İlginç olay, sosyal medyada da geniş yer buldu.

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