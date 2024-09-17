  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Narin Güran cinayeti! Nevzat Bahtiyar nasıl itirafçı oldu? Sinan Burhan 'kesin bilgi' deyip açıkladı

Başhekim, doktora tecavüz etti!

Dost ülkeden Türkiye'ye yakışmayan hareket! Doğalgaz için anlaşılmıştı, oyunbozanlık yapmaya başladılar

Teşekkürler Erdoğan! CHP'nin batırdığı İzmir için harekete geçildi

Türkiye'de de, İngiltere'de de konuşulan isim olmak zor doğrusu! Mou resmen yorumlara damga vurdu

Telefonda uzun sohbetler tarih oluyor! Operatör tarifelerine yüzde 400 zam

TOGG'a yerli rakip! 1 milyar Euro yatırımla geliyorlar

Emekliler bayram edecek! Rekor zam geliyor

Nihayet akıllandılar: Paşinyan'dan Türkiye sözleri!

Okan Buruk ile Halil Umut Meler arkadaş mı? Mourinho öyle bir iddia ortaya attı ki, ayıkla şimdi pirincin taşını…
Yerel Akılalmaz kaza! 5 yaşındaki çocuğun gözüne bıçak battı
Yerel

Akılalmaz kaza! 5 yaşındaki çocuğun gözüne bıçak battı

Yeniakit Publisher
2024-09-17 15:23:00 - 2024-09-17 15:45:52
Akılalmaz kaza! 5 yaşındaki çocuğun gözüne bıçak battı

Korkunç kaza Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. Küçük çocuk evde bulduğu bıçakla oynarken gözüne battı.

Olay, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Emsal Y., eline geçirdiği bıçak ile evde oynamaya başladı. Salladığı bıçak bir anda gözüne battı. Yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerin tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan çocuk, özel araçla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.
Olayla ilgili polis ekiplerinin de tahkikatı sürüyor.

Yeni Şafak yazarı isyan etti: İslâmî ilkeler teker teker ayaklar altına alınıyor, çocuk cinayetleri, kadın cinayetleri, nafaka cinayetleri aldı başını gidiyor
Yeni Şafak yazarı isyan etti: İslâmî ilkeler teker teker ayaklar altına alınıyor, çocuk cinayetleri, kadın cinayetleri, nafaka cinayetleri aldı başını gidiyor

Medya

Yeni Şafak yazarı isyan etti: İslâmî ilkeler teker teker ayaklar altına alınıyor, çocuk cinayetleri, kadın cinayetleri, nafaka cinayetleri aldı başını gidiyor

Okul çağındaki çocuklarda 'ekran süresi' uyarısı! Uzman isimden uyarı geldi
Okul çağındaki çocuklarda 'ekran süresi' uyarısı! Uzman isimden uyarı geldi

Kadın - Aile

Okul çağındaki çocuklarda 'ekran süresi' uyarısı! Uzman isimden uyarı geldi

Darısı başımıza! İngiltere'de çocuklara yönelik abur cubur reklamlarına yasak geliyor
Darısı başımıza! İngiltere'de çocuklara yönelik abur cubur reklamlarına yasak geliyor

Medya

Darısı başımıza! İngiltere'de çocuklara yönelik abur cubur reklamlarına yasak geliyor

 

İHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23