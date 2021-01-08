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Gündem Akılalmaz görüntüler! Pompacı alevler içinde kaldı
Gündem

Akılalmaz görüntüler! Pompacı alevler içinde kaldı

Kahramanmaraş'ta bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangında bir pompacı alevler içinde kaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 14:11:00 -

Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonundaki pompaların olduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında akaryakıt pompaları kullanılamaz hale geldi.

Telaşla sağa sola koşmaya başladı

Bu arada, istasyonda çalışan 2 kişi alevler arasında kalarak yaralandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, alev alan pompacı sağa sola koşuştururken, etrafındakiler tarafından söndürülmek isteniyor. Durumu gören bir başka iş yeri çalışanı ise yangın söndürme tüpüyle önce pompacıya, daha sonra da istasyonun yanan bölgesine müdahale ediyor.

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