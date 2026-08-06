Akil Şakirt için yeni karar! Muğlaspor genç kaleciyi yeniden kiraladı
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Trendyol 1’inci Lig ekibi Muğlaspor, 20 yaşındaki kaleci Akil Şakirt’i tecrübe kazanması amacıyla sezon sonuna kadar Düzcespor’a kiraladı.
Yeni sezonun ilk haftasında Sarıyer deplasmanına çıkmaya hazırlanan Muğlaspor’da kadrodan ayrılan isim belli oldu. Yeşil-beyazlılar, genç kaleci Akil Şakirt'i (20) bir kez daha tecrübe kazanması için kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Akil Şakirt, sezon sonuna kadar kiralık olarak 3'üncü Lig ekiplerinden Düzcespor forması giyecektir. Başarılar Akil" mesajı paylaşıldı. Muğlaspor'da profesyonel olan genç eldiven geçen sezon kiralık olarak Fatsa Belediyespor formasıyla 3'üncü ligde görev yapmıştı.